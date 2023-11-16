Лауреатом премии «Человек года» стала преподаватель НГУ

Екатерина Кузнецова, преподаватель НГУ, стала победителем премии «Человек года»

Старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Гуманитарного института НГУ Екатерина Кузнецова стала лауреатом премии «Человек года».

Екатерина родилась в Новосибирске, где окончила отделение журналистики в Государственном университете. С 2000 по 2015 была ведущей на «ГТРК Новосибирск».

Помимо педагогической деятельности, она также является исполнительным директором Сибирского регистра доноров костного мозга и руководителем новосибирского бюро Русфонда.

Екатерина стала человеком года за проведение просветительской кампании «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» в образовательных учреждениях СФО.

Уточним, что это первый случай за 13 лет, когда женщина получила главную премию «Человека года».

Напомним, что акцию-флешмоб «Научный привет» проведут учёные в Новосибирске.