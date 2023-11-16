Любовь, которая даёт поддержку: семейная пара из Усть-Тарки о том, как программа «Земский доктор» стала частью их жизни

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает путешествовать по Новосибирской области и рассказывать о врачах, которые стали героями проекта «Земский доктор». Носители легендарной фамилии — муж и жена Станислав и Анна Блок переехали в глубинку Сибири, и ни дня не пожалели о сделанном выборе. Как поживают врачи в Усть-Таркском районе и в чем находят прекрасное каждый день — в нашем материале.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Станислав Блок — врач УЗИ и врач-уролог. Каждый новый рабочий день для него — это вызов. Ведь его пациенты — это жители села с населением в 4000 человек. По словам специалиста, он не просто так выбрал профессию врача, а продолжил семейную династию докторов.

«Решил стать врачом ещё в школьные годы. Посмотрев на родственников — маму, тётю, дядю, сестёр двоюродных, которые несут это ремесло. В детстве был любознателен и находил у мамы на полке журналы по анатомии. Уже тогда было предрешено, что продолжу династию врачей», — признается Станислав Васильевич.

По оценке доктора, выбор пал на специальность «урология», так как она объединяет в себе амбулаторную и стационарную работу, а также врача хирурга.

«Когда принимал решение, то рассмотрел данный раздел науки. Потому как это помощь и женщинам, и мужчинам. Ещё тогда я понял, что могу дать своим родственникам то, что продлевает мужчинам жизнь. Ведь урология включает в себя много знаний — это рентген — описание снимков, УЗИ, работа в операционной и амбулаторная работа».

А вот супруга Станислава Васильевича Анна Владимировна — врач-терапевт в той же Усть-Таркской ЦРБ. Когда муж и жена врачи — это объединяет, говорит жена.

«Врачом планировала стать с детства. Моя мама фельдшер и её работа на «скорой» меня вдохновила. Мне нравилось, как она спасает жизни, а после работы рассказывает об этом. Мне хотелось большего: диагностировать и лечить. Терапевт — специальность разносторонняя. Можно лечить разные болезни. Это не скучно, а интересно. Есть желание черпать и изучать, расти в своей профессии. Мы не останавливаемся на одном. Терапия для меня — это очень интересная работа», — говорит Анна Блок.

«Земский доктор» и семейный совет

Именно Станислав Васильевич, как глава семьи, стал инициатором переезда в другой регион по программе «Земский доктор». Его супруга Анна пошла за мужем. При этом семейная пара врачей переехала в Новосибирскую область из Омска, и ни разу не пожалела о своём выборе.

«Нас сюда пригласили друзья и коллеги. Описание локации и то, что оказалось в действительности, всё совпало. Это очень яркое, солнечное место. Посмотрели больницу, и она оказалась в порядке: ремонт хороший, оснащение учреждения, объём выполняемых процедур, исследований диагностических довольно-таки широк. Эта больница мало чем отличается от городских — есть все направления».

Анна вторит супругу — при знакомстве с больницей оказалось, что стационар и лечебное учреждение отвечало требованиям и навыкам семьи Блок.

«Тогда мы решили, что можем принести пользу населению благодаря нашему опыту, а также облегчить работу коллег. Мы подумали, что можем позволить себе переезд в этой жизни, чтобы спасать других людей. Программа "Земский доктор", как правило, в понимании многих людей предполагает получение денег. Но мы вкладывали в её суть проживание вдалеке от города и оказание помощи нуждающимся здесь людям», — говорит Станислав Васильевич.

Анна Владимировна считает, что программа «Земский доктор» очень помогает врачам и населению:

«Благодаря программе мы с мужем получили два миллиона рублей и смогли приобрести жильё без ипотеки и кредитов. Программа привнесла в нашу жизнь новое. В какой-то момент урбанизация надоела. Даже начались проблемы со здоровьем в виде бронхиальной астмы. Мы хотели чистый воздух и воду, спокойствия, тихой жизни. И всё мы получили в одном месте».

О пациентах и работе на селе

Станислав и Анна Блок признаются: жизнь в селе когда-то казалась не совсем комфортной. Однако на деле всё оказалось с точностью наоборот.

«Скажу с полной ответственностью — мы рады переезду, формату нашей работы, учреждению и условиям нашей жизни».

Что касается пациентов, то земский врач-уролог уверен — население районов далёких от столиц требует большего внимания со стороны медиков.

«Наш переезд, это маленькая компенсация тем людям, которые живут на селе и трудятся. Безусловно, работа на селе вносит определённые коррективы в труд. Мы тут одни. Вокруг нас нет никого, это единственное лечебное учреждение на ближайший округ. Достаточно есть ФАПов, где несёт свой долг фельдшер, который прикреплен к ней. Однако кроме меня в районе здесь нет другого уролога, чтобы, скажем, посоветоваться», — говорит глава семьи.

Анна Владимировна отмечает, что работа врачом на селе имеет свою специфику, но при этом она весьма интересная.

«Здесь возрастная категория пациентов намного выше. Бывает, что больные не могут приехать из деревни в больницу сразу. Но у нас существует спецбригада, которая осматривает пациента на дому», — говорит врач-терапевт.

У страха глаза велики

По мнению Станислава Васильевича, многие врачи могут опасаться переезда в районы из-за осознания того, что в любой ситуации они могут остаться один на один с пациентов, без консилиума с иными медиками. Но программа «Земский доктор» — это ноу-хау, которое нужно поддерживать и развивать. К тому же, в Новосибирской области созданы все условия для переезда — предоставляют жильё, комфортные больницы и достойные зарплаты.

«Мы оба приехали по программе "Земский доктор". Это дало определённые плюсы в нашей жизни — финансовая поддержка врачам помогает. Супруга изначально волновалась. Но сегодня мы живём в большом парке, а до этого — в "каменных джунглях". Приходилось работать на нескольких работах, чтобы обеспечить желаемый образ жизни. Здесь всё компактно, всё в шаговой доступности».

О рутине и выгорании

Как отмечает Станислав Васильевич, жители села весьма колоритные, они не закрыты и очень общительны. А самое важное — каждый из них обладает богатой русской душой.

«Здесь красивейшие закаты, пейзажи, восходы и воздух. Мы не побоялись переезда и нашли для себя огромное количество плюсов. Тем, кто сейчас обдумывает это решение, советую: важно понимать, что всегда и во всём есть минусы и плюсы. Ищите только плюсы! Работа на селе — это большой опыт. Вся команда ЦРБ работает отлично и оказание медпомощи удовлетворяет всех».

Об опоре и поддержке

Станислав и Анна Блок свободное от работы время посвящают прогулкам и друг другу.

«На работе мы чаще сидим, не больше 2-3 тысяч шагов в день делаем. Поэтому пользуемся возможностью и гуляем на свежем воздухе. Тут очень много красивых мест. Любуемся пейзажами, достигая нирваны. Вот это и есть хобби — провести время вместе, созерцая все приятности».

Муж и жена говорят практически одновременно, что их любимые места — это холмы с видами на село, парки.

«Город — это шум машин и смог, а тут мы этого не видим и это есть большой плюс. Люди ухаживают за скотиной — для нас это в диковинку. Но ко всему привыкаешь, когда ты счастлив, а рядом любимый человек», — признается Станислав Васильевич.

«Семейная традиция — это время, проведенное вместе на улице. Наше любимое место в лесу, вдоль реки. Там очень красивое поле на верху холма, откуда видна вся Усть-Тарка. Нам здесь нравится жизнь — чистое и красивое место. Есть достопримечательности свои и природа, много зелени. Так красиво поют птицы. Тем более, я не одна, со мной мой друг и опора, родной человек», — заключает Анна.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»