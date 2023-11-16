Металлурги в рейтинге Forbes и РБК: инновации, управление и забота о сотрудниках

На прошлой неделе были объявлены результаты крупнейших рейтингов работодателей РБК и Forbes.

Рейтинги обоих деловых изданий схожи: в них выделены по четыре группы компаний без распределения мест внутри каждой.



Forbes оценивал 125 крупных компаний, в соответствии с методологией разделив их на четыре группы — “Платина”, “Золото”, “Серебро” и “Бронза”. Все метрики, по которым компаниям присваивался тот или иной рейтинг, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление».

Во втором ежегодном рейтинге работодателей РБК поучаствовали 166 компаний, он составлен на основе оценки членами жюри данных о компаниях по пяти критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация компании, мнения сотрудников.

Интересно, что в этом году жюри отдельно рассматривали опыт работодателей в привлечении и интеграции студентов как основу для будущих инноваций и развития.

В группе лидеров обоих рейтингов выделяются «строители цифровых экосистем» Яндекс, МТС и Сбер, а также горно-металлургические компании Норникель и Северсталь.



«Люди становятся не ресурсом, а капиталом», — говорит вице-президент Норникеля по кадровой политике Дарья Крячкова. “Мы стараемся сделать систему мотивации и поддержки сотрудников ориентированной на их адресные потребности, и мы видим, что это тренд рынка. Программы мотивации сотрудников от широких уходят в адресные и сегментированные программы».



Она также напомнила об обширных возможностях развития, предлагаемых сотрудникам компании, таких как карьерные программы и программы обучения.

«В этом году мы предложили нашим сотрудникам совершенно новый вид мотивации, очень технологичный, основанный на технологии Blockchain, участие в программе “Цифровой инвестор”. Это открытая программа, в которой участвуют все сотрудники компании, каждый из которых в соответствии со стажем работы имеет право на получение соответствующего количества цифровых финансовых активов» — добавила она.

Подтверждая звание одного из лучших работодателей страны, Норникель с ещё 24 компаниями вошел в лидирующую группу работодателей по версии РБК, а Forbes поместил компанию в «золотую» категорию работодателей страны, оценив на “отлично” работу с сотрудниками и качество корпоративного управления.

Средняя зарплата в компании выросла на 75% за период с 2018 по 2022 годы, включая индексацию на 20% в Норильском промышленном районе, а сотрудники получают новые возможностей карьерного и профессионального роста в компании благодаря специальным программам роста и поддерживающим сообществам.



Отдельный фокус внимания компании – комфорт и качество жизни на работе и в городской инфраструктуре. И здесь успехи металлургов подтверждает демография его основной производственной базы — города Норильска, население которого выросло впервые за последние 20 лет, несмотря на общую тенденцию к снижению численности в городах Красноярского края.