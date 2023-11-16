Мобилизация: свежие новости 16 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Триста тысяч новобранцев мобилизованы в ряды Вооружённых сил РФ этой осенью. Новые подробности мобилизационных мероприятий на 16.11.2023 г. в нашей стране публикует портал «Сиб.фм».

По данным Минобороны РФ на 16 ноября 2023 года, контракт с оборонным ведомством подписали и пополнили ряды мобилизованных в зоне действия СВО 300 000 россиян. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, мобилизованные из этой республики граждане при переходе на контракт с Министерством обороны РФ смогут единовременно получить дополнительную, региональную выплату в размере 50 тысяч рублей из местной казны, передает издание «Аргументы и Факты».

В это же время ростовские волонтеры сплели 7 000 метров маскировочных сетей для нужд СВО. Части снаряжения (детали для сбросов, хвостовики, накольники, ампульницы, детонаторницы, наглазники, оборудование для снаряжения магазинов) школьники создавали с помощью 3D принтеров, а взрослые ростовчане плели сети традиционным ручным способом.

На этом фоне военный аналитик и публицист Кирилл Федоров заявил, что России требуется вторая и более масштабная мобилизация, чем в прошлом году, поскольку Украина в ближайшее время может мобилизовать на передовую линию 3-4 миллиона человек. Однако федеральные власти по-прежнему уверены, что текущего количества бойцов, исполняющих ратный долг в зоне действия СВО на Украине, достаточно для выполнения боевых задач.