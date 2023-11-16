На 3600 безработных граждан в Новосибирске стало меньше в 2023 году

С начала 2023 года в Новосибирске стало на три тысячи меньше безработных граждан

По данным на сайте Министерства труда и социальной развития Новосибирской области, в регионе с начала года уровень безработицы снизился.

В январе число зарегистрированных безработных граждан составляло 12,6 тысячи человек, в данным момент зарегистрировано меньше — девять тысяч. Уровень официальной безработицы —0,6% от численности рабочей силы.

41,8 тысячи человек в этом году обратились за помощью в поиске работы, 1,6 тысячи были уволены в связи с сокращением.

В 2023 центры занятости помогли устроиться 32,7 тысячи человек, а по данным за ноябрь — на предприятиях не хватает 39,9 тысячи работников.

Напомним, что в Новосибирске выросла цена проезда в маршрутке до Академгородка.