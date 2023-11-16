Официально: Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году

На днях законопроект, предполагающий повышение в 2024 году пенсий ряду россиян, прошел второе и третье, окончательное чтение в Госдуме РФ. Портал «Сиб.фм» публикует его подробности.

Ежегодно в начале нового календарного года федеральные власти нашей страны увеличивают размер пенсионных выплат пропорционально проценту инфляции, прогнозируемой по итогам уходящего года. Не стал исключением и грядущий 2024 год.

С 1 января нового года страховые пенсии по старости и инвалидности вырастут на 7,5% (прогнозируемый уровень инфляции за 2023 год). В итоге средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 23 тысячи 449 рублей, предполагают власти РФ.

Соответствующий документ в средине ноября 2023 года прошел второе и третье, окончательное чтение в Государственной думе и считается официально принятым. Отметим, что январская индексация-2024 станет последней. С 2025 года, по информации СФР, повышаться пенсии в России станут по новой схеме — дважды в год: в феврале и августе.

Кроме того, депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «О пенсионном обеспечении военных и приравненных к ним лиц». Согласно документу, в новом 2024 году пенсии этой категории российских пенсионеров вырастут на 4,5 %. Перерасчёт запланирован на 1 октября будущего года. Таким образом власти хотят поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал её безопасность, пишет официальный портал ГД РФ со ссылкой на председателя ГосДумы Вячеслава Володина.