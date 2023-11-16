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общество

Офтальмолог предупредила о патологиях зрения, приводящих к слепоте

Freepik, authors: robertsrob

Специалист объяснила, что с возрастом у человека появляются изменения в состоянии хрусталика и сетчатки.

Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Вероника Кийко рассказала в беседе с Pravda.Ru, что с возрастом у человека могут наблюдаться патологии зрения, которые могут привести к слепоте.

Так, по словам специалиста, в возрасте после 40 лет у многих граждан возникает катаракта, или помутнение хрусталика глаза. Такой процесс является необратимым, так как хрусталик теряет свою прозрачность с возрастом.

Кроме того, как утверждает врач, возрастные изменения снижают и эластичность хрусталика и глазных мышц. Это способствует снижению аккомодации, способности фокусировать взгляд на предмете.

Также Кийко добавила, что еще одна патология зрения — глаукома. Она характеризуется повышением внутриглазного давления и приводит к отмиранию зрительного нерва и слепоте.

Напомним, офтальмолог назвал способ изменить цвет глаз.

#болезни #врач #зрение #слепой
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Дарья Бочкун
журналист

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