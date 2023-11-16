Пригородные пассажирские перевозки в Новосибирской области в октябре выросли почти на 14%

В октябре 2023 года пригородными поездами АО «Экспресс-пригород», курсирующими по маршрутам Новосибирской области, воспользовались почти 2 млн пассажиров. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе – октябре 2023 года пригородными поездами в регионе воспользовались около 18,7 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

По данным АО «Экспресс-пригород», каждый второй пассажир оформляет билеты по безналичному расчету и через мобильные приложения.

Всего за 10 месяцев 2023 года через бесконтактные способы оплаты проезда и безналичный расчет оформлено 9,2 млн билетов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе через мобильные приложения и телеграм-бот «Экспресс-пригород» пассажиры оформили 2,9 млн билетов, или 18% от общего количества проданных билетов на поезда.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.