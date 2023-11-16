«Проблемы очень острые»: депутаты обсудили подготовку к зиме и открытие станции «Спортивная»

В преддверии зимы депутаты горсовета обсудили вопросы борьбы со снегом и гололедом, освещенность городских улиц, безопасность школьных маршрутов и подвели итоги летней ремонтной кампании.

Несмотря на аномально теплую осень, зиму в Сибири никто не отменял. Чтобы она пришла не «как снег на голову», члены комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска проверили готовность дорожных служб к борьбе со снегом и гололедом.

К борьбе со снегом готовы

Повышенное внимание из года в год народные избранники уделяют безопасности школьных маршрутов. Накануне зимы с ее темными вечерами, метелями и сугробами, к этой теме вернулись еще раз. Как доложил начальник управления автомобильных дорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Эпов, к новому учебному году около школ установили 14 новых светофоров, 126 дорожных знаков «пешеходный переход», «дети», «ограничение скорости», 124 «лежачих полицейских». Также дорожники отремонтировали 33 участка тротуаров вблизи школ и детских садов и смонтировали 13 объектов освещения.

По словам Сергея Эпова, в распоряжении мэрии на сегодняшний день 495 единиц дорожной техники, предназначенной для зимней уборки города. Дополнительно к муниципальным мощностям в периоды снегопадов планируют привлекать к уборке порядка 200 самосвалов.

Дорожники уверены, что справятся с зимней уборкой города. На данный момент для вывоза снега подготовили 14 площадок. Плюс снегоплавильная станция на ул. Широкой. Бороться с гололедом будут с помощью смеси «бионорд», ее заготовили порядка трех тысяч тонн. Вместо песко-соляной смеси, образующей пыль на улицах весной, сейчас применяют отсев горных пород. Он тяжелее песка, поэтому не поднимается в воздух. На складах уже накопили 48 000 тонн отсева, которым зимой будут посыпать улицы.

Сергей Эпов напомнил нормативы времени уборки магистральных дорог – в течение четырех часов после снегопада. Остальные дороги должны быть убраны в течение шести часов.

Беспрецедентный объем ремонта

Убирать улицы быстро и качественно получается тогда, когда дорожное покрытие в хорошем состоянии. В этом году, как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, объемы ремонта в Новосибирске были беспрецедентными – дорожники привели в нормативное состояние больше миллиона квадратных метров.

Ключевые объекты ремонта – улицы Ипподромская, Большая, Кропоткина, Строителей, дамба ГЭС, Морской проспект. Кроме этого, капитально отремонтировали 10 городских мостов, а также 123 участка тротуаров и отсыпали 74 дороги в частном секторе.

Уже несколько лет при работе по федеральным, региональным и муниципальным программам мэрия привлекает независимый строительный контроль.

«Это значительно влияет на качество работ – удается предотвратить нарушение технологий», — говорит Константин Васильев.

Так, в этом году специалисты строительного контроля сделали 237 замечаний дорожникам. Из них 167 касались ка раз нарушения технологий, 59 – организации дорожного движения в местах ремонта и 18 замечаний по поводу ведения технической документации.

Депутаты, заслушав доклад Васильева, тут же назвали несколько объектов, на которых дорожный ремонт выполнен с явным браком. Александр Бестужев (депутатское объединение «Единая Россия») сообщил, что на недавно отремонтированной улице Сибиряков-Гвардейцев появилась колея на асфальте.

К концу какого года?

Закончив тему автодорог, народные избранники перешли к подземке, а именно – строительству станции метро «Спортивная». Сдачу объекта откладывали уже много раз. По текущей информации формально станцию могут сдать к концу года, но не факт, что она сразу будет открыта для пассажиров.

Сейчас готовность объекта – 95 процентов. Осталось смонтировать водопровод, канализацию, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения – и пройти главгосэкпертизу, без положительного заключения которой открывать станцию нельзя. На данный момент со стороны надзорного органа есть замечания по двум разделам: пожарная безопасность и архитектурные решения.

Улицы сгоревших фонарей

Депутат Леонид Рыбин затронул еще одну проблему – освещение городских улиц: «На моем округе в поселке Пашино 11 неосвещенных улиц, не работают 150 опор освещения. На улице Чекалина лампы меняли месяц назад. Но сейчас пять из них уже не горят. Может быть, можно проверять качество оборудования до того, как его устанавливают?».

Как оказалось, проблемы с освещением есть практически на всех округах.

В числе причин сложившейся ситуации директор МУП «Городской центр организации дорожного движения» Валерий Жарков назвал высокие темпы строительства – строители сдают жилье, а городские службы не успевают тянуть линии освещения. Тем более, что износ автовышек, имеющихся в распоряжении ЦОДД – 114 процентов. Да и рабочих рук не хватает.

Депутатов не удовлетворили оправдания. Андрей Гудовский (депутатское объединение «Единая Россия») задал целый ряд вопросов: «В какой срок мы перейдем на новые лампы? Когда мы поменяем старые опоры? Когда вы начнете работать по регламенту?»

Однако цена решения этих вопросов, по расчетам специалистов – более двух миллиардов рублей.

«Проблема очень острая. Масса замечаний и претензий. Это требует глобального решения», — заключил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.