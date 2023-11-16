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Псевдоправославные сектанты Новосибирска призывают отказаться от работы и пенсии

Фото: ru.freepik.com

Сектанты, призывающие отказаться от пенсии, работы и медицинского лечения, появились в Новосибирске

По информации из группы «Новосибирская Митрополия» во «ВКонтакте», в городе появились сектанты, которые призывают отказаться от документов, медицинского лечения, работы и пенсии.

Секту под названием «Русская Православная Церковь – Царская империя» организовал Леонид, уроженец города Джамбула из Казахстана. Они относят себя к православной церкви, хотя не имеют к ней никакого отношения — это подтвердил Миссионерский отдел новосибирской епархии.

Сектанты посещают различные населенные пункты и храмы, где расклеивают листовки с «обличительной проповедью». Они призывают уничтожать документы, отказаться от пенсии, пособий, медицинского лечения, работы. Также запрещают отдавать детей в школы.

По данным епархии, организатор и глава «Русской Православной Церкви – Царская империя» Леонид четырежды судим.

Ранее судебный пристав из Новосибирска обвинил своего коллегу в избиении.

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Нина Раневская
Журналист

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