Реабилитационный центр под Новосибирском обвинили в похищении людей

В Искитиме Новосибирской области реабилитационный центр обвинили в похищении людей.

По данным издания «Новосибирск Онлайн», пациенты, обращавшиеся для оказания услуг в реабилитационный центр «Горизонт надежды», позднее массово жаловались на то, что со стороны персонала учреждения по отношению к ним применялась физическая сила.

Пациенты обвиняют частный реабилитационный в физическом и психологическом насилии, а также в постоянных унижениях.

Одна из пациенток центра рассказала изданию «Новосибирск Онлайн» о том, что после поступления в клинику её посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По описаниям местоположение было похоже на село. Далее пациентку примотали на скотч в одном из домов и сотрудники центра начали применять к ней жестокое физическое насилие. После этого её облили холодной водой и покинули место происшествия, оставив пациентку одну.

В свою очередь, владелец реабилитационного центра заявил, что эта женщина пытается вымогать деньги у клиники, потому что у неё серьезные проблемы с зависимостью от алкоголя, и она единственная, кто негативно отзывается о центре.