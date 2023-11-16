«Рождение ребёнка — это чудо»: земский доктор о том, как помогает женщинам Карасука обрести радость материнства

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group приехала в Карасукский район Новосибирской области, чтобы рассказать о гинекологе Елене Ломакиной. Женщина не побоялась принять участие в программе «Земский доктор», и теперь десятки матерей каждый день говорят ей «спасибо».

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Елена Ломакина — заведующая гинекологическим отделением Карасукской ЦРБ, врач акушер-гинеколог высшей категории. Героиня с улыбкой на глазах вспоминает, что сподвигло её выбрать такую нелёгкую профессию врача. Как оказалось, решение пришло ещё в детстве.

«С самого раннего детства я много болела. При этом тяжело — обязательно лежала в больнице. С трёх лет я самостоятельно, без совместного пребывания с мамой, находилась на стационарном лечении с различными детскими заболеваниями. И знаете, сама атмосфера больничная мне нравилась. Я никогда не боялась уколов. Не могла понять, почему многие дети переживают из-за них. Даже помню, как помогала дежурным медсёстрам. Садились мы с ними, заполняли медицинскую документацию».

Путь в гинекологию

В беседе врач отмечает, что в более старших классах у неё была потребность всем помогать: и болеющим людям, и животным, и птицам. Елена Николаевна рассуждает — такой уж характер.

«Со своими одноклассниками, если вдруг что-то случалось и нужно было идти в больницу, я была, как за маму. Мы всегда шли вместе, я ведь уже знала, где какие отделения в больнице. Можно сказать, там я была "своя". Тем более, девочка я была пробивная, могла в любой кабинет их завести без очереди», — смеётся Елена Ломакина.

Уже в университете Елена Николаевна знала, что не будет трудиться средним медицинским работником. Её призвание — это профессия врача.

«У нашего потока студентов была развилка, можно было сделать выбор специализации. На тот момент мне показалось, что будет очень интересно учиться в акушерской группе, нежели в медсестринской, фельдшерской или экстренной помощи. Сейчас я себя не вижу в другой специальности кроме как в акушерстве и гинекологии».

Дорога в Сибирь

Елена Ломакина родом из Казахстана. На свет она появилась в степной деревне. Там и росла.

«Сейчас это Акмолинская область, то есть регион при столице Казахстана. На данный момент там живут мои родители и все остальные родственники. В 2010 году после окончания института мы с мужем, который тоже является врачом, решили переехать в Россию, стать гражданами Российской Федерации. Для себя мы выбрали Томскую область. Там получили первый опыт работы в больнице. Трудились в ней около шести лет».

Но молодая семья вновь задумалась о переезде, когда стало очевидно – нужно жить ближе к Казахстану, к родным людям. Семья врачей Ломакиных начала поиск более подходящего региона и выбор пал на Новосибирскую область.

«Искали что-то поближе, чтобы можно было почаще ездить домой — к семье, к папе с мамой, к другим родственникам. Выбрали для себя следующий населённый пункт — Чаны. В нём мы проработали около четырёх лет».

«Это то, чего я и хотела»

Елена Николаевна признается, семья выбрала Карасук в 2022 году из-за желания получить профессиональный рост.

«Не хватало мне немного объёма тех действий, которые может выполнять врач. В частности, это оперативные действия. В этой больнице мне предложили сразу должность в стационаре. Это то, чего я и хотела. Стационар и подразумевает под собой оперативную деятельность».

По словам Елены Николаевны, в селе ей нравится всё: больница, коллектив, пациенты. При этом программа «Земский доктор» — это хорошее подспорье, особенно для молодых кадров.

«Честно говоря, сюда я ехала за практикой. Мне просто повезло принять участие в программе "Земский доктор". Но по большому счету в эту больницу я ехала работать, оперировать. Прошло полгода, как мы получили денежные средства. Пока что мы не нашли им применения. Решили, что отложим деньги — дети у нас подрастают, не за горами окончание школы и обучение в вузе».

Работа в районной больнице

Врач признаётся — работа в Карасукской ЦРБ комфорта. Так, в 2022 году больница получила новый аппарат УЗИ экспертного класса, который можно использовать и как 3D-аппарат УЗИ.

«Это помогает в диагностике сложных случаев. Оснащение Карасукской ЦРБ на шаг выше. Имеется лапароскопическая операционная стойка. Здесь можно реализовать себя, как и общим хирургом в гинекологии, так и эндоскопистом. Ждём новое поступление оборудования для оперативного лечения женского населения — не только нашего, а района. Ведь мы так же оказываем медицинскую помощь прилежащим к нам больницам первого уровня — это Купинснкий, Баганский район, Кочковский, Краснозёрский районы».

Специфика работы

Врач с 13-летним стажем работы отмечает, что в малых городах можно научиться большему, чем в больнице узкого профиля.

«Ты должен здесь уметь всё. Вот как моя коллега говорила: «Я здесь и жнец, и гнец, и на дуде игрец». Мы здесь везде можем работать. И в женской консультации нам надо быть, и в гинекологии, и в акушерстве. И оказываем помощь более расширенно. Поэтому в таких вот малых городах можно ехать после интернатуры и учиться. Здесь можно научиться всему — от амбулаторного звена до более профессиональных медицинских операций».

Плюсы жизни в малых городах

Как говорит Елена Николаевна, она никогда не мечтала жить в городе-миллионнике. Кроме того, она считает, человек сам создаёт условия своей жизни. И Карасук — это обдуманное решение.

«Небольшой город хорош чем? Это возможность в шаговой доступности куда-либо добраться. С детьми здесь намного проще жить. Наверное, когда уже имеешь детей, вся жизнь направлена на то, чтобы обеспечить им нормальную жизнь. Рядом с мамой, с папой, чтобы могли всегда обратиться к нам за помощью, а мы могли вовремя к ним на эту помощь подоспеть».

Важен правильный настрой

Врач — это призвание, а оно сопровождается определёнными трудностями. Елена Ломакина для себя отмечает, что не каждый решится на переезд в глубинку.

«Нужно для себя вот это всё продумать — с чем сюда ехать, с каким багажом, куда ехать. Надо настроиться на то, что первое время нужно вливаться в коллектив, да и новый уклад жизни в целом. Но всё решается».

Сельские пациенты

Сельским пациентам, особенно если они не живут в самом районном центре, не всегда легло выбраться вовремя за медицинской помощью, считает врач. Именно поэтому, говорит Елена Николаевна, врач должен сострадать, сочувствовать боли каждого пациента.

«Сельские жители привыкли сами даже с какими-то мелкими проблемами в своём здоровье справляться. Поэтому за ними всегда нужен глаз да глаз».

Радость работы

Первый крик малыша — что может быть прекраснее для мамы младенца? Как оказалось, акушер-гинеколог, который помогает появится на свет чуду, тоже испытывает схожие эмоции.

«Для меня, конечно, большую радость в работе приносит рождение ребёнка, участие в этом процессе, помогать в сложных ситуациях. Рождение ребёнка — это чудо и это самое приятное — оказывать помощь во время рождения нового человека».

Супруг Елены Николаевны тоже врач — судебно-медицинский эксперт. Поэтому решение о переезде на новое место было принято обоюдно. Сложнее всего пришлось младшему сыну Ломакиных, но и он быстро адаптировался к новой местности. А как семья врачей проводит выходные?

«После работы я провожу время со своей семьёй. Иногда, конечно, мне хочется уединиться и заняться своим любимым делом, которое не относится к моей врачебной деятельности. Я люблю шить одежду для себя, в основном. На данный момент мы вместе с мужем облагораживаем придомовую территорию. Проводим посадку деревьев, кустарников. Потому что дом новый, и зелени возле него очень мало, а хочется, чтобы была зелень».

Как считает Елена Ломакина, в любой профессии есть риски выгорания. Но когда человек занят любимым делом, ему не страшны ни переезд в другую страну, ни сложности жизни в сельской глубинке. Главное прикладывать усилия для лучшей жизни, вот тогда действительно всё будет хорошо.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»