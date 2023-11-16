«Сибирь-Арена» ищет подрядчика для уборки помещений за 93,8 млн рублей

Уборка территории вокруг ЛДС и внутренних помещений «Сибирь-Арены» обойдётся в почти 100 млн рублей.

ГАУ НСО «Сибирь-Арена» объявило конкурс на поиск подрядчика для уборки прилегающей территории и внутренних помещений спортивного объекта. Информация размещена на сайте госзакупок, обратил внимание Сиб.фм.

Начальная стоимость контракта — 93,8 млн рублей, заявки на участие в аукционе принимают до 1 декабря текущего года. Контракт с победителем заключат на год — с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В описании закупки сказано, что подрядчик должен будет обеспечивать уборку внутренних, внешних помещений, прилегающей территории, мыть фасады и витражи с внешней и внутренней сторон, а также заменять грязезащитные ковры на входных зонах первого и второго этажей. Клининговая компания будет работать как в дневные, так и в ночные смены.

Напомним, каток площадью 2500 квадратных метров откроется в центре Новосибирска.