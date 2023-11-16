Стало известно, за сколько китайцы смогли бы построить четвертый мост в Новосибирске

Китай официально подтвердил своё лидерство в мировом мостостроении. Государство создало более 2,5 тысяч многокилометровых мостовых переходов, из которых более 900 тысяч — автомобильные переправы. В последние десятилетия страна достигла пика в строительстве инфраструктуры.

В 2015 году восьмиполосный мост Сань Юань установили всего за 43 часа, соединив важные магистрали столицы.

Китай также гордится постройкой высочайшего моста Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу высотой около 570 метров и длиной 1 341 метр. Другой проект — мост через пролив Пингтань в провинции Фуцзянь. Его протяженность — 16,3 километра.

Китай также создал длиннейший морской мост — Гонконг-Чжухай-Макао, общей длиной 55 километров, где 38 километров — мостовая часть. Остальной путь проходит в подводном туннеле. Строительство этого проекта заняло менее восьми лет.

Эти достижения Китая в мостостроении объясняются госполитикой страны, направленной на инвестиции в инфраструктуру из национального бюджета и средств частных инвесторов. Успех также обусловлен применением машин, таких как мостоукладчик SLJ900/32 «Железный монстр».

В свою очередь, Новосибирский мост через Обь в 1,5 километра возводят пять лет. Пока планируют его сдать в 2024 году. Об этом пишет Atas.info.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2024 году.