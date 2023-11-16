Ученые разработали новое лекарство для лечения сахарного диабета 2 типа

Метаболический синдром – это комплекс патологий, включающих высокий уровень сахара в крови и аномальный уровень холестерина (снижение уровня липопротеидов высокой плотности и/или повышение уровня триглицеридов), которые ведут к гипертонии и ожирению и увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта и сахарного диабета 2-го типа.

В настоящее время сахарный диабет 2 типа (СД-2) признан неинфекционной эпидемией. В мире насчитывается около 573 миллионов больных, а в России официально зарегистрировано около 9 миллионов больных. Распространенность СД-2 продолжает катастрофически увеличиваться, а сама болезнь – «молодеет». Исследования показали, что распространенность СД в значительной степени определяется принадлежностью к определенным этническим и возрастным группам. Так, среди коренных жителей Севера его распространенность не превышала 0,1%, в то время как среди жителей мегаполисов в возрастных группах 60–70 лет достигала 12%. В 2002 году по результатам исследований распространенности СД и метаболического синдрома (МС) в Сибири оказалось, что население Новосибирска определили как популяцию высокого риска по развитию сахарного диабета, а также оказалась высокой распространенность метаболического синдрома. На 2020 год распространенность сахарного диабета второго типа в Новосибирской области составляет около 10%. В настоящий момент существует несколько групп препаратов для лечения СД-2, однако среди них нет ни одного, которое не имело бы значительных побочных эффектов. В связи с этим, разработка новых высокоэффективных препаратов, которые бы позволяли справляться с основными проявлениями этого заболевания является актуальной задачей отечественной науки.

В России на сегодняшний день для лечения сахарного диабета второго типа разработано лишь одно соединение – госоглиптин. Поэтому, в условиях мирового кризиса, когда многие компании прекращают поставки жизненно важных лекарств, ученые из Новосибирска занимаются разработкой перспективных отечественных препаратов для лечения метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа, используя в качестве основы для синтеза природные соединения, широко распространенные на территории нашей страны. Подробнее об этом в подкасте «3.14 будущее наступило» рассказывает Михаил Блохин, младший научный сотрудник Института органической химии СО РАН

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

СЛУШАТЬ ПОДКАСТ