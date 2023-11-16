В Новосибирске 540 детей-сирот получили жилье в 2023 году

В 2023 году в Новосибирске обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 540 человек. На эти цели было направлено более двух миллиардов рублей. Ключи от новых квартир в микрорайоне «Родники» новоселам вручил мэр Анатолий Локоть.

«В этом году выполнена большая программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это государственная программа, реализуемая в основном за счет средств из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей. Мы справились с этой задачей уже в первой половине года, и более того, перевыполнили план за счет экономии во время проведения конкурсных процедур. Таким образом, жильем и сертификатами обеспечили не 507, как было предусмотрено на этот год, а 540 человек. Планируем дальше продолжать реализацию этой программы, так как в Новосибирске есть очередь из молодых людей, оставшихся по тем или иным причинам без родителей, и три детских дома, где подрастают ребята, нуждающиеся в собственном жилье», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2023 году департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска проведена масштабная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры получили 540 человек, 237 – это приобретенное жилье и 303 – врученные сертификаты. Размер социальной выплаты по жилищному сертификату составляет 4,142 миллиона рублей (из расчета 125,5 тысяч рублей за квадратный метр). План приобретения квартир в 2023 году перевыполнен на 33 квартиры в связи с экономией при проведении закупочных процедур.

Объем финансирования в этом году по сравнению с прошлым годом вырос в четыре раза и составляет более двух миллиардов рублей (в 2022 году – 500 миллионов рублей, жильем были обеспечены 166 человек).

Как подчеркнул глава города, дом, где ребята получили квартиры на ул. Краузе в Калининском районе, расположен в активно развивающемся микрорайоне. При всей его привлекательности и комфортных условиях проживания здесь необходимо решить вопрос транспортной доступности. Сегодня здесь курсирует одна маршрутка. «Я поручил департаменту транспорта мэрии и администрации Калининского района решить проблему. Тем более что у муниципалитета такая возможность есть. Напомню, до конца года мы получим 120 троллейбусов с автономным ходом. Необходимо только подготовить соответствующую инфраструктуру – обустроить остановочные карманы».

225 приобретенных квартир расположены на территории города Новосибирска (Кировский, Ленинский, Первомайский, Октябрьский районы), 12 – на территории Новосибирского района. 44 из 237 квартир приобретены по договору долевого участия.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, в этом году впервые покупка квартир осуществлялась по договору долевого участия, такой опыт оказался удачным. Условием такого договора был ввод объекта в эксплуатацию не позднее 1 октября текущего года. Все застройщики, у которых были приобретены квартиры, уже в августе получили регистрацию ввода в эксплуатацию.

В Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это выдача сертификата и приобретение готового жилья. Те, кто покупает квартиры по сертификату, оформляют их сразу в собственность, а те, кто получает готовое жилье – подписывают договор социального найма. «Сегодня в Новосибирске возможность реализовать свое право на жилье имеют 1900 детей», – отметила Ольга Незамаева.