В Новосибирске девушки рассказали, как довели себя до истощения

Девушки из Новосибирска рассказали про похудение и анорексию.

Девушки из Новосибирска поделились с издательством «МК в Новосибирске» тем, как столкнулись с голоданием и желанием быстро скинуть вес, доведя себя до анорексии.

Так, например, Екатерина рассказала, что начала худеть в 11 лет. При росте 163 сантиметров она весила 58 килограммов. По словам девушки, похудеть она была вынуждена из-за буллинга в школе, так как одноклассники часто дразнили её. А в подростковом возрасте Екатерина впервые влюбилась — это вновь заставило её прийти к крайним мерам.

«Два года почти ничего не ела, скинула вес до 35 килограммов, после чего заработала расстройство пищевого поведения, постоянно не нравилась себе, ничего не ела, пила таблетки», — рассказала Екатерина.

Читательница Анастасия рассказала, что с расстройством пищевого поведения столкнулась ещё в 5 лет.

«В детском саду была безумно худая девочка. Её все очень любили, а я была среднего телосложения, за что получила буллинг. В 5 лет начала заедать этот стресс, а в 9 – села на голодание, начала стремительно сбрасывать вес», — пояснила девушка.

Сибирячка Лилия рассказала, что у неё начались проблемы с питанием после замечаний мамы. Она внушала девочке то, что той нужно срочно похудеть. Следом за матерью пошли оскорбления в школе, где Лилию осуждали за внешний вид. Все эти факторы спровоцировали девушку на похудение. Стресс так сильно отразился на Лилии, что она до сих пор не может принять своё тело.

23-летняя Карина рассказала, что анорексия считается зависимостью, так как человек, который зациклен на похудении, уже не думает о последствиях и о том, как себе помочь.

Психолог Алёна Гаврилова отметила, что при анорексии характерно целенаправленное и резкое ограничение в приёме пищи. Она также добавила, что при наблюдении у себя признаков анорексии стоит сразу обратиться к психотерапевту. При таком диагнозе, как правило, назначают антидепрессанты.



