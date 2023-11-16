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общество

В Новосибирске к Новому году откроют 50 катков

Фото: freepik

Полсотни катков откроются в Новосибирске в ближайшее время.

Как сообщается в Telegram-канале мэрии региона, муниципальное автономное учреждение «Стадион» планируют открыть сразу полсотни катков в преддверии Нового года в Новосибирской области.

В Центральном парке специалисты уже начали подготовку площадки для катка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в парке для посетителей будут оборудованы теплые раздевалки и пункты проката коньков: для детей до 13 лет и пенсионеров – 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час, вход со своими коньками – бесплатно.

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Валерия Митрохина
Журналист

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