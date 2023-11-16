В Новосибирске восстанавливают дореволюционную машину-карету из царского гаража

В парке музеев «Галерея времени» в Новосибирске продолжается реставрация автомобиля «Руссо-Балт», выпущенного в дореволюционное время.

Это единственная модель в мире. Работы над воссозданием автомобиля начались более 15 лет назад. Об этом рассказал директор музея Владимир Курдюмов.

История этого автомобиля уходит в 1917 год, когда на Русско-Балтийском вагонном заводе выпускалось 12 разных модификаций «Руссо-Балта». Однако революция поставила крест на перспективах этого автомобиля. После 1917 года их стали покупать за границей.

Идея воссоздания «Руссо-Балта» в Новосибирске зародилась в 2006 году среди местных любителей старых машин. После долгого поиска чертежей началась работа по восстановлению технологий производства деталей, с использованием оригинальных компонентов, купленных в разных странах мира.

В настоящее время шесть сотрудников «Галереи времени» участвуют в проекте. Они вложили в автомобиль уже около 38 миллионов рублей. Осталось завершить изготовление второго чугунного блока, запустить двигатель, обшить корпус металлом и установить декоративные элементы.

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