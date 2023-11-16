«Все ходят с фонариками»: улица Осипенко в Новосибирске несколько месяцев живёт без света

В Новосибирске жители улицы Осипенко боятся отпускать своих детей одних в школу из-за отсутствия света.

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие уличного освещения на Осипенко с лета. Об этом сообщила читательница Сиб.фм.

По её словам, летом 2023 года на участке Осипенко, между улицами Связистов и 3-м Пермским переулком, поменяли деревянные осветительные столбы на бетонные, однако к электричеству их не подключили.

«С лета на улице нет света. Тогда еще терпимо было, а сейчас темнеет быстро. Дети ходят в школу по утрам в темноте, также как и вторая смена, когда возвращается вечером. Все ходят с фонариками», — жалуется читательница.

Женщина прислала в редакцию видеоролик, на котором видно, что часть улицы Осипенко, до школы №67, действительно не освещена. Единственный свет исходит из окон домов и проезжающих автомобилей.

«Хорошо, когда едет машина — освещает нашу прекрасную улицу. Это единственный способ пройти по нашей улице, не переломав себе руки и ноги. Улица вся в ямах, вся грязная», — комментирует сибирячка.

Женщина добавила, что жители неоднократно жаловались на данную проблему местным властям, но проблему пока не решили.



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