В Новосибирской области строят еще 39 жилых домов при поддержке Сбера

К 1 ноября количество строящихся объектов в Новосибирской области при финансовой поддержке Сбербанка увеличилось до 306, что на 39 больше, чем в начале года.

Общая площадь строительства за 10 месяцев этого года выросла на 361 тысячу квадратных метров и дошла до отметки 1,7 млн квадратных метров.

Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов отметил, что строительной отрасли для экономики региона важгна. Он подчеркнул, что Сбер поддерживает рынок жилищного строительства с использованием различных банковских инструментов и механизмов проектного финансирования.

В общем по регионам Сибири число новостроек, поддерживаемых Сбербанком, к началу ноября 2023 года составило 578. Это почти на 100 больше по сравнению с прошлым годом. Площадь строительства в этих регионах увеличилась на более чем 700 тысяч квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2024 году.