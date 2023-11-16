В Новосибирском зоопарке у Белки и Стрелки возник конфликт из-за лейки

Медведицы-близняшки подрались из-за игрушечной зеленой лейки в Новосибирском зоопарке

В одной из социальных сетей было опубликовано видео из Новосибирского зоопарка, на которое попал конфликт белых медведиц Белки и Стрелки.

Он возник из-за зеленой лейки. Одна из сестер играла с ней, заметив это, вторая решила незаметно отобрать у медведицы игрушку, но не получилось, в результате чего возникла небольшая драка.

Закончилось все тем, что медведица, которая планировала забрать лейку себе, ушла развлекать зрителей. Вторая, подкинув зеленый объект вверх, поймала его лапами и продолжила дальше играть.

Ранее в зоопарке прошло показательное кормление пугливого дикого кота.