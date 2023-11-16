В России впервые разрешили провести митинг жён мобилизованных. Где он пройдёт и как туда попасть?

Единственным в стране городом, где официально разрешили митинг жен мобилизованных, стал Новосибирск. Портал «Сиб.фм» публикует подробности будущего собрания.

Для проведения мероприятия активисты создали телеграмм-канал под названием «Митинг в поддержку мобилизованных. Новосибирск». Известно, что митинг одобрен городскими властями, а официальное разрешение подписал заместитель председателя областного правительства, министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов.

В последнем посте телеграмм-канала значится: «Список участников активно растет. К нам приедут из Воронежа, Искитима, Алтайского края и Иркутска. Подать анкету можно сегодня до 00:00. Всё не зря!».

Согласованный митинг в поддержку мобилизованных пройдёт в Новосибирске в будущее воскресенье, 19-го ноября текущего 2023 года в здании городского ДК им. Октябрьской Революции (ул. Ленина, 24). На него приглашены семьи мобилизованных и участники СВО.

Всех участников будущего мероприятия просят заранее зарегистрироваться, заполнив специальную анкету, а при входе предоставить оригинал справки о мобилизации родственника и подтверждение своего родства с ним, пишет телеграмм-канал активистов.

Также организаторы обещают, что на время митинга за детьми присмотрят профессиональные аниматоры, а представителям СМИ предлагают заполнить отдельную анкету, предоставляющую право на общение с участниками.