Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 16 ноября

Пока Израиль готовится к началу всеобщей войны, у «Хезболлах» созрел план, как сдержать действия ЦАХАЛ на поле боя, но тем временем число убитых мирных жителей увеличивается кратно – гласят краткие военные сводки с Ближнего Востока от 16 ноября 2023 года.

Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Наим Касем заявил о возможности начала открытой войны с Израилем. По его словам, случится это, если палестинское движение ХАМАС будет проигрывать: «Если на нас нападут, нам придется защищаться, и мы задействуем всю свою силу», пояснил он свою позицию в интервью испанской газете Mundo.

По мнению ливанского чиновника, подобные планы связаны с развитием войны в Газе и (гипотетическим) решением Израиля начать эту всеобщую войну. Кстати, израильтяне с самого начала военного конфликта не скрывают свои намерения идти до конца и расширять зону боевых действий.

По данным на 16 ноября 2023 года, армия Израиля «ЦАХАЛ» захватила ключевые правительственные здания в Газе (здания законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейские участки и резиденцию губернатора).

Несмотря на это, боевики ХАМАС утверждают, что контролируют ситуацию на поле боя и грозят начать «большую битву» против оккупантов, которые обстреливают даже больницы анклава.

Подобные действия израильтян правозащитная организация Human Rights Watch требует возвести в ранг «полномасштабных военных преступлений». Эту позицию разделяет и Турция, уже подавшая иск к Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе.