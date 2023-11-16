Выжившего новосибирца после ЧП с вездеходом в Иркутской области заберет вертолёт

В Иркутской области под лед провалился вездеход с сотрудниками геофизической компании — 4 человека погибли.

За выжившими после трагедии с вездеходом в Иркутской области вылетел вертолет. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в ЕДДС Катангского района.

Напомним, 15 ноября гусеничная машина «ТГМ-5» провалилась под лёд во время переезда через реку Ичера. В вездеходе находили 6 сотрудников компании «Геотек-Сейсморазведка», их них выжили двое — 28-летний руководитель по лесотопографическим работам Андрей С. и 39-летний водитель из Хакасии.

Выжившие сибиряки ожидают вертолет для эвакуации.





Сейчас на месте работают следователи. После происшествия возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Погибшими оказались ители г. Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса.