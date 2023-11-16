Железнодорожники обсудили вопросы непроизводственного травматизма с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области

Вопросы профилактики непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры и ДТП на переездах стали предметом обсуждения на совместном совещании, организованном на площадке Новосибирского территориального управления Западно-Сибирской магистрали.

Мероприятие состоялось при поддержке и участии уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко и Новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Владимира Картавенко. Также в работе приняли участие представители регионального правительства, сотрудники МВД и главы районов Новосибирской области, в том числе тех, по территории которых пролегает железная дорога.

Участники встречи под председательством заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому региону Евгения Дербилова рассмотрели итоги совместной работы с начала года и наметили планы на будущее.

За 10 месяцев текущего года на объектах инфраструктуры железной дороги в Новосибирской области травмировано 35 человек (в 2022 году – 71 человек за весь год). Всего с начала года предотвращено 159 случаев наезда.

Анализ случаев травмирования в 2022 – 2023 годах показал, что в Новосибирске наибольшее количество произошло в Ленинском и Советском районах, а также в Бердске и в Коченевском, Искитимском, Чановском, Новосибирском районах Новосибирской области.

С начала года вдоль путей установлено более 1,2 км металлического и 25 метров бетонного ограждений, 2 км проволочного ограждения, отремонтированы 12 пешеходных переходов.

Ограждение установлено на станциях Бердск, Обь, Новосибирск-Западный, Иня-Восточная, Каргат, Коченево, перегонах Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный и Татарская – Кабаклы. Пешеходные настилы смонтированы на станциях Барабинск, Обская, Oяш, Обь, Чулымская, Юность, Чепаново, на перегонах Убинская – Каргат, Новосибирск-Главный – Обская, Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный, Сеятель – Бердск и на остановочной платформе Обское море.

Постоянно ведется восстановление целостности ограждения и ликвидации «народных троп». На станциях и перегонах ликвидировано 18 мест несанкционированного прохода граждан. Такая работа будет проводиться и дальше.

Участники продолжат совместно реализовывать проекты по повышению безопасности движения и предупреждению травмирования граждан на объектах железной дороги.