15 ошибок нашли в расследовании посадки Airbus в поле под Новосибирском

Новое расследование самолёта «Уральских авиалиний».

По данным издательства «Известия», в расследовании аварийной посадки Airbus допустили нарушения, поэтому оно было возобновлено. Об этом сообщил в своём письме глава Росавиации Дмитрий Ядров в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова.

Как выяснилось, Росавиация нашла ошибки в расчётах и обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также проверка выявила, что аргументы командира ВС об опасности посадки в Омске не соответствовали состоянию систем самолета.

В результате глава ведомства Дмитрий Ядров потребовал от Вячеслава Федорова ликвидировать допущенные нарушения, доделать ответ, включив в комиссию новых членов.

Напомним, что Росавиация отменила предыдущий отчет об авиационном инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который произвел вынужденную посадку в поле под Новосибирском из-за нехватки топлива.