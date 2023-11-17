540 детей-сирот Новосибирска получили свои квартиры в 2023 году

В 2023 году 540 детей-сирот получили ключи от своих квартир в Новосибирске

С начала 2023 года в Новосибирске ключи от своих квартир получили 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

237 квартир — приобретенное жилье, 303 — сертификаты. Размер соцвыплаты по жилищному сертификату — 4,142 миллиона рублей в этом году.

«Мы справились с этой задачей уже в первой половине года, и более того, перевыполнили план (на 33 квартиры) за счет экономии во время проведения конкурсных процедур», — сообщил мэр города Анатолий Локоть.

На покупку квартир и сертификаты было направлено порядка 2,2 миллиардов рублей, в основном это средства из федерального бюджета, а объем финансирования в 2023 года превышает прошлогодний в четыре раза.

На территории Новосибирска расположены 225 приобретенных квартир, 12 — на территории района. 44 из 237 были приобретены по договору долевого участка.

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