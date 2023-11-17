Аналитики выяснили, как руководителям удается отговорить от увольнения своих сотрудников

Оказалось, что в 65% случаев руководство предлагает повысить сотруднику зарплату.

Специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, что 65% работодателей предлагают повышение заработной платы, чтобы сотрудник не увольнялся. Еще 49% — снижает им нагрузку. Об этом сообщает RT.

Кроме того, в этом список вошли такие методы, как повышение в должности (25%), изменение графика работы (24%), перевод на более интересный проект (19%).

В исследовании также отмечается, что в большинстве случаев начальство старается удержать в компании редких специалистов (63%), рабочих (21%) и менеджеров (17%).

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