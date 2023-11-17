Дегустатор молочной пенки требуется в Новосибирскую кофейню

На сайте по поиску работы в Новосибирске появилась вакансия «дегустатор молочной пенки» в одну из кофеен города

Будущему дегустатору необходимо два раза в день дегустировать молочную и кофейную пенку на напитках, изучать ее структуру и равномерность в стаканчике, общаться с гостями, помогать им в выборе напитков и сладостей. Помимо этого, нужно работать с кассой, упаковывать десерты и другое.

В объявлении также говорится, что работнику проведут подробное обучение и дадут опытного наставника.

График работы: 2/2 или 3/3 с 8:30 до 22:00, а зарплату обещают от 25 000 до 40 000 рублей.

В данный момент вакансия закрыта, возможно, бариста-дегустатор уже найден.

Напомним, что в 2023 году 540 детей-сирот Новосибирска получили свои квартиры.