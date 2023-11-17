«Дети почему-то меня любят»: педиатр Кочковской ЦРБ о том, почему никогда не обманывает маленьких пациентов

Исколесив почти всю Новосибирскую область, команда Сиб.фм Group добралась до небольшого села Кочки, находящегося в 178 км к юго-западу от Новосибирска. Здесь в Центральной районной больнице работает молодой земский доктор Евгений Сергеевич Стрельцов — ещё один герой большого проекта, посвящённого врачам сельской местности. Улыбчивого и открытого участкового педиатра сразу же полюбили не только местные жители, но и зауважали старшие коллеги, за его профессионализм и доброе отношение к людям.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в 2012 году в России запустили федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Здравоохранение». При устройстве в медицинские организации на селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам—– от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Семейная династия

За всё время существования проекта «Земский доктор» мы убедились, что понятие «преемственность», исчезнувшее из множества рабочих профессий, ещё сохранилось и продолжается в медицине. И наш герой, Евгений Стрельцов, представляет собой яркий пример классической врачебной династии, где медицине преданы уже несколько поколений Стрельцовых.

«В нашей семье я представляю третье колено медиков, — говорит Евгений. — Открывают династию мой дед Стрельцов Алексей Фёдорович — в прошлом хирург Ордынской центральной районной больницы и его сестра Анна Фёдоровна, всю жизнь проработавшая медсестрой в Новосибирской инфекционной больнице. Продолжателями их дела стали — мой дядя Стрельцов Андрей Владимирович – он был главным детским травматологом-ортопедом Новосибирской области; и две тёти — участковый врач-педиатр Стрельцова Ирина Алексеевна и заместитель главного врача по медицинской части в областной больнице Стрельцова Елена Ивановна. Все трое — обладатели множества наград, включая такое почётное звание, как "Врач года Российской Федерации"».

Стоит ли говорить, что при такой родословной у Евгения просто не было другого варианта, как, вдохновившись примером близких людей, пойти по их следам?

«Когда с самого детства вокруг тебя столько родственников, связанных с медициной, это оказывает на тебя определённое влияние, ты раньше многих сверстников начинаешь понимать, кто такие врачи и чем они занимаются, — поясняет он. — Может быть, поэтому к старшим классам я уже точно знал, кем хочу стать».

«А почему пошли именно в педиатрию», — интересуемся мы.

«Интуитивно это направление было мне ближе всех остальных, ведь я легко нахожу подход и общий язык с детьми. Даже будучи подростком, ко мне тянулись ребята помладше, хотели со мной дружить. Вот что-то чувствовали они во мне такое близкое и понятное им. Ну и педиатрию я считаю одним из важнейших направлений медицины, отвечающим за здоровье подрастающего поколения».

«А вас не смущало то, что в этой профессии женщин-педиатров больше, чем мужчин?»

«На самом деле мужчина-педиатр — не такое уж редкое сегодня сочетание, я знаю достаточно много примеров, когда с этой работой прекрасно справлялась представители сильного пола. Даже на моём курсе один одногруппник поехал лечить детей в Мошковский район, а другой — работать педиатром в Карасук. Вообще, у любого начинающего врача, независимо от пола есть некоторый страх перед практикой, особенно если это касается детей. Но не зря же нас на последних курсах учат этому взаимодействию, чтобы мы ничего не боялись и действовали грамотно».

С первого звонка

После окончания Новосибирского государственного медицинского университета перед Евгением встал вопрос трудоустройства. Поскольку сам он родом из посёлка Ордынское, то и место себе молодой врач присматривал рядом с домом. Однако вакансий в Ордынской центральной районной больнице на тот момент не было, а вот в Кочковской ЦРБ, расположенной неподалёку от Ордынского района, педиатр требовался. Об этом наш герой узнал из самых верных источников.

«Я решил уточнить информацию по номеру телефона, указанному на сайте больницы, — рассказывает Евгений, — и совсем не ожидал, что трубку на том конце возьмёт сразу главный врач! Я даже немного растерялся, но спросил про наличие вакансии. Тогда медучреждение возглавлял Новиков Владимир Владимирович, он не только приветливо ответил мне по телефону, но и тут же пригласил на собеседование. А уже через пару дней я вышел на работу, где мне представили весь коллектив детской консультации. Коллеги встретили меня очень тепло, и это было приятно».

Быстро влиться в команду Евгению помогли не только такие личные качества, как лёгкий характер и доброжелательность, но и владение техническими навыками.

«Процессы цифровизации потихоньку проникают и в село, в электронный вид переводится весь документооборот, используемый в больнице, — поясняет доктор. — Возрастным врачам, проработавшим всю жизнь с обычными бумажными карточками пациента, сложно перейти на новый формат работы и заполнять данные на компьютере. Мне, как молодому специалисту, в этом плане проще, поэтому как "продвинутый пользователь" делюсь опытом и помогаю своим коллегам».

На одной волне

Рассуждая о специфике работы участкового педиатра, Евгений особенно выделяет даже не универсальность знаний, которые требуются врачу, под присмотром которого находится более одной тысячи детей со всего района, а коммуникативные качества, эмпатию и искренность при общении с пациентами.

«Чем вот ещё отличается деревня от города — здесь ещё живут люди, не порабощённые смартфонами, — объясняет он. — Дети, например, в ожидании приёма, не сидят, уткнувшись в телефоны, а играют в какие-то свои подвижные игры, общаются друг с другом. А начнёшь с ними разговаривать, так порой настолько удивишься, какому-то их нестандартному и глубокому мышлению, что полдня потом думаешь: "И как им только это в голову приходит"».

С таким контингентом, шутит Евгений, ухо надо держать востро и ни в коем случае не лгать пациентам, даже маленьким, они это сразу чувствуют и тогда насмарку пойдёт не только весь приём, но и процесс лечения.

«В работе с детьми самое важное — это открытость, ведь они по лицу видят, по голосу, по интонациям определяют, когда ты говоришь с ними честно, а когда пытаешься обмануть, — говорит доктор. Мне кажется, не только педиатр, но и любой врач должен быть терпеливым и отзывчивым по отношению к своим подопечным».

Профессия, которая приносит радость

Спустя почти год работы в Кочковской ЦРБ Евгений чувствует себя здесь как рыба в воде, молодому доктору даже доверяют иногда целое отделение, когда районный педиатр уходит на больничный или в отпуск. Период адаптации, как вспоминает врач, длился недолго, потому что на свою работу Евгений каждый день шёл как на праздник.

«Я спокойно утром встаю и иду на работу, — говорит он, — и у меня даже не возникает никогда мысли: "Ой, быстрее бы этот день закончился, хочу отдыхать". Ну просто потому, что моя профессия приносит мне удовольствие и радость. Особенно когда видишь, как выздоравливают маленькие пациенты, сначала приходят такие грустные, вялые, а спустя несколько дней, уже улыбаются, прямо светятся от счастья. И обниматься даже хотят! Прямо просят: "Можно вас обнять?" Я говорю: "Конечно, можно"».

О программе «Земский доктор»

Как и многие другие участники госпрограммы «Земский доктор», Евгений Стрельцов направил полученную выплату на решение квартирного вопроса. Жильё молодой доктор пока не приобрёл, необходимо ещё подкопить средств, а полученный миллион стал хорошим подспорьем на пути к этой цели.

«Я хорошо запомнил день, когда мне пришло уведомление о начислении выплаты, — воспоминает Евгений. — Это было накануне Нового года, и мы всем отделением украшали помещение больницы к празднику. Получилось очень красиво, и все радовались. А мне вдруг приходит сообщение о начислении денег, я даже от неожиданности воскликнул: "Кажется, я выиграл в "Кто хочет стать миллионером""! Просто я никогда не представлял себе такую сумму, чтобы она вот раз и у меня появилась».

По мнению доктора Стрельцова, программа «Земский доктор» выполняет несколько важных функций: с одной стороны, решает проблему дефицита медицинских кадров в отдалённых населённых пунктах, а с другой — помогает молодым врачам набраться опыта, а также поправить своё финансовое положение.

Своя атмосфера

Как сельский житель, а Евгений, напомним, вырос в Ордынском районе, в город не рвётся. Говорит, пока учился на медицинском в Новосибирске, понял, что не сможет быть счастлив, без деревенского простора и умиротворения, к которым привык с детства. Без простых и открытых людей, живущих в иной парадигме ценностей и в другом ритме времени.

«У каждого человека свои запросы и потребности, — говорит доктор Стрельцов, — кому-то важна городская активность и удобный сервис, а мне ближе моя жизнь в Кочках, где я могу много гулять. Здесь у нас чистая, незамутнённая городскими газами природа, и так легко дышать! Как человек читающий, я хожу в местную библиотеку. В ней помимо хорошего выбора литературы, можно также найти друзей, ведь по вечерам здесь собирается молодёжь, чтобы поиграть в настольные игры. Есть в посёлке и спортивный центр, и досуговый клуб, в котором проводятся культурные мероприятия. Иногда я люблю просто посмотреть дома кино. Словом, я не ощущаю себя лишённым, каких-то особенных развлечений, ценю то, что имею, а это больше, чем материальные ценности. Спустя год жизни в Кочках я это точно понял».

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»