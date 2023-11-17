«Экология-Новосибирск» требует признать банкротом депутата Джулая

Экс-регоператор Новосибирска подал иск против директора ГК «Дискус» Алексея Джулая.

В Новосибирске бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подал в Арбитражный суд области на депутата Алексея Джулая, обратил внимание Сиб.фм.

Сумма исковых требований — 50 тысяч рублей. Подробностей по делу пока нет. Дозвониться до Джулая корреспонденту Сиб.фм не удалось, а его помощница Юлия Сурнина попросила направить письменный запрос.

Напомним, Арбитражный суд признал компанию «Экология-Новосибирск» банкротом. Сейчас организация в процессе банкротства. До этого, 10 февраля, её лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — оператор не предоставил в министерство жилищно-коммунального хозяйства банковскую гарантию, а также нарушал схему потоков отходов.

Кроме этого, с бывшего директора «Экологии-Новосибирск» Анисимовой потребовали 10 миллионов.

Как ранее писал Сиб.фм, Джулай является директором ГК «Дискус». На него возбуждено уголовное дело по факту хищения денег дольщиков в микрорайоне «Плющихинский». Речь идёт о двух многоэтажках на территории микрорайона, которые должны были сдать в 2018 году и первом квартале 2023 года. Следствие считает, что руководство получило деньги, но дома так и не возвели.

Прокуратура региона признала постановление о возбуждении дела законным и взяла его расследование на контроль.

Джулаю избрали меру пресечения 17 апреля в виде запрета определённых действий. Он заявил, что намерен достроить 20 домов в Плющихинском.