Из-за акции парковку перед «Победой» перекрыли в Новосибирске

Акция памяти жертв ДТП прошла в кинотеатре Новосибирска: парковку перед «Победой» перекрыли

17 ноября в Новосибирске прошла акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП в кинотеатре «Победа», из-за чего парковку перед зданием перекрыли две машины ГИБДД.

Организаторами проекта выступили «Форпост», Госавтоинспекция области и Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В кинотеатре показали короткометражные фильмы, участниками стали руководители автошколы, представители общественности.

На мероприятие также приехали Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области, Владимир Анисимов, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона, Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства, и другие.

Помимо этого, в Новосибирске разместят наружную рекламу, а с водителями проведут профилактические мероприятия.

Напомним, что в городе мосты оборудуют видеокамерами и сигнализациями.