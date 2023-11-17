Из-за акции парковку перед «Победой» перекрыли в Новосибирске

Акция памяти жертв ДТП прошла в кинотеатре Новосибирска: парковку перед «Победой» перекрыли
17 ноября в Новосибирске прошла акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП в кинотеатре «Победа», из-за чего парковку перед зданием перекрыли две машины ГИБДД.
Организаторами проекта выступили «Форпост», Госавтоинспекция области и Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
В кинотеатре показали короткометражные фильмы, участниками стали руководители автошколы, представители общественности.
На мероприятие также приехали Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области, Владимир Анисимов, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона, Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства, и другие.
Помимо этого, в Новосибирске разместят наружную рекламу, а с водителями проведут профилактические мероприятия.
Напомним, что в городе мосты оборудуют видеокамерами и сигнализациями.