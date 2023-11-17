Какой 17 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Почему в Ерёмин день нельзя выносить из дома мусор и деньги, а над окнами и дверями надо начертить мелом кресты, расскажет портал «Сиб.фм».

17 ноября уникальный день календарного года, уверяют российские старожилы. В народе он прозван Ерёмином днём, поскольку православная церковь вспоминает учеников апостола Петра епископа Мирского Никандра и пресвитера Ермия.

Согласно старинным поверьям, в Ерёмин день по улицам бродит нечистая сила и пытается проникнуть в жилище, чтобы стащить немного огня. По этой причине не следует без крайней необходимости выходить из дома или что-либо выносить (даже мусор или самый маленький уголек). Старожилы уверяют, что то же самое касается и денег – давать взаймы 17 ноября не положено, чтобы не отдать свое счастье в чужие руки. Также нельзя давать соседям уголь, свечи, зажигалки и спички, так как вместе с ними из дома уйдет семейное счастье и удача.

День нужно посвятить защите. Чтобы нечисть не проникла в дом, накануне Еремина дня над окнами и дверями следует начертить мелом кресты. Также для этих же целей 17 ноября по подоконнику можно рассыпать гроздья рябины.

Уникальным этот день календаря считался в народе из-за особой силы, буквально витающей в воздухе. Использовать её во благо с наибольшим результатом могли женщины, страдавшие от неверности или пьянства мужа. Они проводили простой ритуал – всеми способами удерживали в этот день супруга в кругу семьи. По их заверениям, мужчина забывал прежнюю жизнь и привязывался к дому.