«Калина Малина» представила стенд на форуме «Дни ритейла в Сибири»

С 15 по 17 ноября в новосибирском «Экспоцентре» проходит крупнейшая выставка ритейла продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и различных пищевых ингредиентов «Сибирская продовольственная неделя». На ней представили стенды Сибирских компаний и производителей со всей России.

Одним из участников форума стала компания «Калина-Малина» — сеть магазинов фермерских продуктов из Сибири. Особенность этой сети — формат продуктового магазина с натуральными товарами от местных производителей. Качественные продукты, готовая еда, поддержка локальных фермеров, заботливый сервис — всё это доступно клиентам «Калины-Малины».

Алексей Уткин, руководитель отдела по развитию франшизы «Калина-Малина», принял участие в экспертной сессии с темой «Франчайзинг, эффективный магазин в регионах». Он рассказал о сотрудничестве с сетью посредством франчайзинга. По его словам, количество магазинов по Сибирскому федеральному округу уже превышает 120 штук и постоянно растёт.

«Мы предоставляем нашим партнерам сформированною ассортиментную матрицу из готовой еды, натуральных фермерских продуктов и мясных деликатесов. Мы находим и оцениваем помещение для открытия будущего магазина, Сопровождаем франчайзи на всех этапах сотрудничества, осуществляем маркетинговую и PR поддержку решаем логистические вопросы», — рассказал Алексей Уткин.

Он также добавил, что сеть старается плотно взаимодействовать со своими партнёрами, помогать им в развитии и повышении узнаваемости бренда.

На выставочном стенде менеджер отдела франшизы рассказывает, как стать партнёром фермерского магазина «Калина-Малина» и о вариантах франшизы без инвестиций, когда уже готовый магазин передают франчайзи в управление.

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