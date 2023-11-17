Лишатся всех денег. В СФР предупредили пенсионеров о риске потерять средства

Не все пенсионеры знают, что их статус предполагает надбавки к ежемесячному пособию по старости и в результате просто теряют деньги. Портал «Сиб.фм» публикует полный список категорий пожилых людей, которым срочно нужно подать заявление в СФР о прибавке дополнительных денежных средств, дабы не потерять их.

Согласно информации официального сайта Социального фонда России, в структуре которого функционирует и Пенсионный фонд, ряд категорий российских пенсионеров могут претендовать на денежные прибавки к привычному пособию по старости:

· обладатели специального трудового стажа: северного, сельского, лётного или шахтерского;

· участники ликвидации катастрофы в Чернобыле, герои Социалистического труда, СССР и РФ, узники фашизма и концлагерей (единая денежная выплата от 2 300 до 4 000 рублей);

· граждане РФ, которые заботятся о пенсионере от 80 лет или инвалиде первой группы (1 200 рублей ежемесячно);

· пенсионеры с иждивенцами на содержании (несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения в возрасте до 23 лет) — 2 522 рубля на одного иждивенца в месяц;

· лауреаты госпремий РСФСР, СССР, награжденные орденом "За заслуги перед Отчеством", орденом Ленина (доплата в размере 23 600 рублей).

Отметим, что во всех перечисленных случаях требуется личное заявление в СФР.