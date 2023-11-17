Медали, пьедесталы и слава. Почему Новосибирск называют спортивным городом

Не только музыканты, учёные и медики прославили Новосибирск на всю Россию и весь мир. Славу городу дали спортсмены, вписавшие свои имена в мировую историю, в том числе олимпийской славы. Александр Карелин, Роман Власов, Станислав Поздняков, Евгений Подгорный, Любовь Шутова... Эти и другие имена на слуху у многих. Как зарождалась и развивалась физическая культура и спорт в Новосибирске? Об этом расскажем ниже.

На зарядку становись!

«В здоровом теле здоровый дух!» Все мы помним эту знаменитую пословицу. Ей следовали ещё в дореволюционном Ново-Николаевске. На рубеже XIX–XX веков приезжающие в город переселенцы со всех концов страны везли с собой спортивные традиции и способы активного проведения досуга. Самые разные забавы служили не только развлечением, но и способом укрепления здоровья и физического развития.

Лапта, перетягивание каната, переноска тяжёлых мешков и бочек на манер «кто быстрее и дальше» выявляли сильнейших и ловких. Обязательную гимнастику ввели в открывшемся в 1906 году Реальном училище Дома Романовых. Различный спортивный инвентарь вскоре появился и в магазине известного новониколаевского купца Литвинова.

Плаванию учили на берегах Оби. Там же модно было взять напрокат лодку и посоревноваться в любительских гонках. На Красном проспекте регулярно проходили зрелищные заезды на лошадях. Уже в 1910 году в Ново-Николаевске состоялось первое соревнование — День международной борьбы. Кроме местных в нём участвовали германские и швейцарские атлеты. Шесть лет спустя в городе прошли первые состязания по бегу на дистанции 60 и 100 метров.

После революции 1917 года советское правительство поставило идеологическую задачу: всесторонне воспитывать подготовленных людей, способных защищать социалистическое Отечество.

Но пропаганда физкультуры в городе началась раньше, примерно с начала 20-х годов. Для этого проводили спортивные соревнования и праздники. Тогда же начали работать кружки по шахматам, лёгкой атлетике, гимнастике, футболу... А в 1924 году прошёл первый Сибирский праздник физкультуры. Активное развитие получила и спортивная база. В 1927 году открыли стадион «Спартак». А к 1935-му в городе работали десятки спортивных сооружений, в том числе и стадион «Динамо».

В 30-е годы ведущие предприятия города формируют спортивные коллективы, вводится производственная гимнастика. Считалось, что она благотворно влияет на организм, повышает качество и производительность труда. Появляются добровольные спортивные общества. Зимой 1931 года на катке «Спартака» прошла первая международная товарищеская встреча конькобежцев Швеции, Норвегии и Западно-Сибирского края.

На военный лад

Когда началась Великая Отечественная война, новосибирские спортсмены первыми в числе добровольцев ушли на фронт. Более 80 % членов общества «Динамо» воевали в рядах действующей армии и партизанских отрядах. В воздушных боях геройски сражался лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. До войны он занимался боксом и успешно сдавал нормативы ГТО, участвовал в соревнованиях.

Все понимали, что стране нужна Победа, и делали всё, чтобы приблизить эту дату. Под потребности военного времени перестроились физкультурные центры. На их базе готовили стрелков, снайперов, миномётчиков, истребителей танков, гранатомётчиков, рукопашников, пловцов, лыжников... Новосибирск остался без футбольной команды — все игроки погибли на фронте.

После войны городская спортивная жизнь продолжила активно развиваться. Вплоть до 50-х годов в футбол успешно играла команда Новосибирского окружного дома офицеров и считалась лучшей в стране. В 1963 году в Новосибирске открыли бассейн «Динамо». Это послужило началом развития водных видов спорта, в первую очередь плавания.

Их именами мы гордимся

В наши дни в Новосибирске развивается боле сотни видов спорта, в городе работают несколько тысяч спортивных сооружений. Более миллиона горожан ежедневно занимаются физкультурой. Новосибирску есть кем гордиться. Имена наших спортсменов известны во всём мире. Пловцы Алексей Жуков и Сергей Ахапов (ныне — министр физической культуры и спорта Новосибирской области), биатлонист Александр Тихонов, борец Александр Карелин и фехтовальщик Григорий Кириенко занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

На счету у Сергея Ахапова более 30 мировых рекордов по плаванию в ластах. 21 раз он завоёвывал титул чемпиона мира, и 29 — чемпиона Европы. Ахапов — многократный чемпион СССР и России, семикратный победитель Всемирных игр. Признан самым быстрым человеком, передвигающимся в воде без помощи механизмов.

Любовь Шутова — первая в истории России чемпионка мира по фехтованию на шпагах, Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону, Ирина Минх — олимпийская чемпионка по баскетболу, Станислав Поздняков — четырёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, фехтовальщик, Евгений Подгорный — гимнаст, олимпийский чемпион, Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе...

Один из любимых новосибирцами видов спорта — хоккей. А про команду «Сибирь», которая основана в 1962 году, говорить не приходится. На матчи с её участием в новый ЛДС на Горской ходят тысячи фанатов. Люди одеваются в форму игроков, шапки и шарфы с символикой клуба. И горячо выражают эмоции на трибунах, особенно если наши победили.

Примечательно, что до 1949 года зимним видом спорта № 1 в Новосибирске был хоккей с мячом. А основоположником новосибирского хоккея с шайбой считают Григория Сентюрина. Именно он инициировал переход «Динамо» с мяча на шайбу, а позднее и строительство современного по тем меркам Ледового дворца спорта «Сибирь».

С заботой о спорте

Не только новосибирцы, но и компании гордятся спортивными достижениями наших земляков и делают всё, чтобы победная цепочка не прерывалась. К примеру, Ростелеком поддерживает различные спортивные мероприятия и помогает организовывать в городе мастер-классы. При поддержке компании тренеры по фигурному катанию получили возможность общения и обмена опытом с Этери Тутберидзе, воспитавшей не одно поколение олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Спортивное событие состоялось в рамках сотрудничества Ростелекома с Федерацией фигурного катания. Вместе они уже на протяжении 12 лет развивают проект «Звёздная дорожка».

Спортивные клубы должны работать стабильно. А это не только условия для тренировок спортсменов, но и целый комплекс бытовых мероприятий, а также делопроизводство. Компания «БЭСТ» с 2011 года поставляет в спортивные организации бумагу, канцелярию, хозтовары, расходники, необходимые для закрытия потребностей столовых, клининговых служб, бухгалтерии.

Часто в Новосибирске проходят массовые спортивные мероприятия. Фестивали бега ежегодно собирают более десяти тысяч человек. Спортивные традиции — часть корпоративной культуры многих компаний. Совместные занятия спортом и участие в мероприятиях — отличный способ сплотить коллектив.

Сотрудники компании «Ваш инвестор» регулярно участвуют в городских и даже в федеральных соревнованиях. Здесь заинтересованы в поддержке спортивных увлечений работников, и это вызывает положительный отклик у сотрудников и мотивирует их показывать высокие результаты не только в спорте, но и в работе.

«Первое, и самое главное, на мой взгляд, — что компания поддерживает сотрудников, мотивирует их заниматься спортом, компенсирует затраты на спорт. Каждый может выбрать то, что ему нравится. У нас в компании много семей с детьми, они эту поддержку чувствуют и охотно участвуют в различных спортивных мероприятиях», — рассказал сотрудник компании Александр Иванов.

Тот факт, что корпоративный спорт хорошо влияет на обстановку в коллективе, подтверждают и сотрудники Акционерного общества «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток». В июле 2023 года они ездили в Подмосковье на спартакиаду, приуроченную к 30-летию компании АФК «Система». Там собрались более 20 команд из принадлежащих акционеру предприятий. Они состязались в волейболе, настольном теннисе и других видах спорта. В общей сложности разыграно более ста комплектов медалей. Работники АО «НЗПП Восток» боролись за победу в составе сборной ГК «Элемент». Поездка подарила заряд бодрости и отличного настроения, в один голос отметили новосибирцы!

С 1956 года спортсмены из Новосибирска завоевали 34 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей. У региона 19 олимпийских чемпионов.

Новосибирские спортсмены не уходят из большого спорта. Они продолжают работать тренерами, выявляют юные дарования и создают условия для их всестороннего раскрытия.

Региональный спортивный центр по фехтованию Станислава Позднякова, Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, Кубок для начинающих биатлонистов Анны Богалий... Это далеко не полный список того, что появилось в нашем городе за последние годы.

Ежегодно число новосибирцев, занимающихся спортом, в том числе и его новыми, экстремальными видами, растёт. А значит — впереди у нас новые победы и достижения!

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

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· ПАО «РусГидро»

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· ООО «ГРУППА МЕТА»

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