сегодня
17 ноября, 18:19
пробки
7/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня
17 ноября, 18:19
пробки
7/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня 17:14
проиcшествия

Метель, гололед и дождь: чего ждать от погоды новосибирцам 19 ноября

Фото: ru.freepik.com

19 ноября новосибирцев ожидают перемены в погоде

19 ноября, по данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, метель, резкое похолодание и усиление ветра до 27 метров в секунду.

Также возможны возникновения ЧС, связанные с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев, срывом кровли со зданий, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.

Напомним, что расследование посадки самолета в поле под Новосибирском продолжится.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в