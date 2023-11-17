Метель, гололед и дождь: чего ждать от погоды новосибирцам 19 ноября

19 ноября новосибирцев ожидают перемены в погоде

19 ноября, по данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, метель, резкое похолодание и усиление ветра до 27 метров в секунду.

Также возможны возникновения ЧС, связанные с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев, срывом кровли со зданий, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.

Напомним, что расследование посадки самолета в поле под Новосибирском продолжится.