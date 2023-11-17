Мигранты заменят мобилизованных в зоне СВО? Новые правила для иностранцев в России

Мигрантам знающим, как купить российское гражданство и сесть на шею местным налогоплательщикам, противостоят регионы РФ, а депутаты Госдумы предлагают отправлять гастарбайтеров рыть окопы в зоне действия СВО.

Пока в Госдуме не идёт дело дальше разговор с трибуны, региональные власти некоторых субъектов РФ уже приняли законы, на местном уровне осложняющие жизнь многочисленных гастарбайтеров.

Не секрет, что жители Ближнего зарубежья едут в нашу страну за маткапиталом и другими бюджетными льготами. На практике подавляющая часть из них «болтается» по стране, зарабатывая деньги незаконным путём. Кроме того, жители крупных городов всё чаще подвергаются насилию со стороны обнаглевших молодчиков азиатской внешности, а Минобороны всерьёз заинтересовался постановкой новых граждан РФ на воинский учёт, от которого они тщательно скрываются.

Конкретные меры против мигрантского беспредела уже приняли некоторые регионы РФ. Так, В Тульской области с января нового 2024 года оставят без работы мигрантов, торговавших табаком и алкоголем, работавших водителями пассажирского транспорта (включая такси) и в общепите, пишет издание «ЦарьГрад.ТВ».

В Челябинской области официально объявлено, что до 1 марта грядущего 2024 года уволят из такси и маршруток всех иностранцев, работающих в этих сферах экономики на основании трудовых патентов.

В Калининградской области уже три года иностранцам с трудовыми патентами запрещено работать в ЖКХ, сфере услуг, такси, детских садах и школах. С тех пор количество грабежей и изнасилований в регионе за год упало на 40%.

В Томской области не пускают мигрантов на работу без знания русского языка, образования не ниже среднего профессионального, дохода не меньше МРОТ, наличия профессии.

В это же время депутаты Госдумы предлагают предоставлять мигрантам право на маткапитал и ношение оружия через пять лет проживания в стране. Более того, член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов предлагает отправить новых граждан РФ рыть окопы в зоне действия СВО, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на введении визового режима со странами Центральной Азии и за малейшую провинность перед законом – депортировать весь клан.