Мобилизация: свежие новости 17 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Минпросвещения возвело участие в СВО в ранг индивидуальных достижений мобилизованных, а военкоры требуют начать подготовку второй волны мобилизации в стране как можно быстрее.

По многочисленным заявлениям военных корреспондентов, работающих в зоне действия СВО на Украине, чтобы удовлетворить требование Главнокомандующего отодвинуть угрозу обстрелов от границ новых и старых регионов России, требуется проведения наступательных действий и отброса противника за Днепр. А для этого, пишут в своих телеграмм-каналах и говорят в телерепортажах, требуется увеличение численности сухопутных войск ВС РФ до 1 миллиона человек.

В ответ военные аналитики и политологи отмечают, что для подобных мероприятий нужен отдельный Указ президента и смена статуса СВО на статус контртеррористической операции. По их мнению, для полного освобождения республик Донбасса и Приазовья в данный момент с дальнейшей организацией эшелонированной обороны 300 тысяч человек будет достаточно.

Необходимости в дополнительной мобилизации нет ещё и потому, что по данным на 17 ноября 2023 года подписано 335 000 контрактов с добровольцами.

В текущий момент государство делает упор на преференции для мобилизованных и их семей. Так, на днях Минпросвещения РФ заявило, что будет считать пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на войска РФ в ходе СВО индивидуальными достижениями, которые зачтутся при поступлении в колледжи страны.