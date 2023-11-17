Новосибирск могут сделать родиной снежной бабы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать символом Нового года в городе снежную бабу

16 ноября прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года в Новосибирске. В этом году концепцию решили назвать «В Сибири — снег».

Мэр города Анатолий Локоть на заседании рассказала, что власти намерены сделать Новосибирск родиной снежных баб, так как в прошлом году город был новогодней столицей России. А конкурс на Михайловской набережной из 130 снежных баб попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Помимо этого, стали известны основные площадки празднования: Первомайский сквер и парк, Театральный сквер, улица Ленина, парк «Арена и Центральный парк культуры и отдыха.

Напомним, что в Новосибирске уже поставили первую ёлку на Новый год.