Новосибирская область идет на абсолютный рекорд по вводу жилья

По данным Росстата, за январь-октябрь в Новосибирской области было введено 2 444 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, это на 21,5% больше среднегодового ввода по региону за последние 10 лет.

По данным независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, это всего на 6% меньше абсолютного рекорда по строительству жилья за все время существования региона.

«По итогам 10 месяцев Новосибирская область занимает 9 место по РФ по суммарному объему ввода жилья. За октябрь в Новосибирской области построена 231 тысяча квадратов, что на 9% больше, чем в 2022 году, рост ввода с начала года увеличен на 23%. В целом по РФ ввод за 10 месяцев уменьшился на 1,8%. По индустриальному строительству регион сохранил место в ТОП-5 по РФ, а по ИЖС остался на 18 позиции. Строительство индивидуальных домов в октябре упало к прошлому году в 3,77 раза, а отставание ИЖС за 10 месяцев составляет 5,5%», — говорит эксперт.

Отставание ИЖС в целом по РФ в годовом исчислении составляет 7,5%, а падение месяц к месяцу 2,5 раза, по СФО рост с начала года 4,9%, а снижение в октябре в 3 раза. По СФО новосибирская область лидер как общему объему, так и по динамике роста жилищного строительства, заключил он.

Напомним, в Новосибирске с начала этого года 540 сирот обрели свой дом.