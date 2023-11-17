Новосибирцы назвали критерии достойной жизни на пенсии

В списке приоритетов респондентов — питание, жильё и сбережения

Жителям Новосибирска для качественной жизни на пенсии нужно полноценное питание, собственная недвижимость, а также сбережения. При этом приоритетность критериев за последние три года претерпела изменения, а новосибирцы стали больше внимания уделять финансовому и транспортному вопросам. Такие результаты показал опрос СберНПФ.

Респонденты в ходе опроса перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье новосибирских пенсионеров. Опрошенные новосибирцы в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили: полноценное питание, в том числе вне дома (98%); собственный дом или квартиру (98%); долгосрочные сбережения (98%); личный автомобиль (85%); культурный досуг ― театры, книги, выставки (84%).

Аналогичное исследование СберНПФ проводил в 2020 году. Тогда долгосрочные сбережения жители Новосибирска оставили за пределами пятёрки, а на первую строчку поставили «качественную медицину». За три года на 12 процентных пунктов выросла значимость «личного автомобиля»: с 73% до 85% голосов.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: оценка этого параметра в среднем по стране выросла на семь процентных пунктов. Если три года назад 86% респондентов считали необходимым условием достойной жизни на пенсии личный капитал, то в 2023 году их уже 93%. Причём для женщин накопления на заслуженный отдых ― ценность номер один: её озвучили 99% опрошенных (у мужчин — 85%). Далее в женском рейтинге обязательных благ следуют полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и своё жильё (94%). В мужской список приоритетов вошли полноценное питание (93%), собственная недвижимость (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88%)».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением банка:

«Жители Новосибирска обстоятельно подходят к оценке качества жизни на пенсии. Все больше горожан желают иметь капитал для этой цели, в том числе для преодоления возможных трудностей. Если три года назад об этом сообщали 76% опрошенных, то в 2023 году таких уже 98%. Откладывать на жизнь после завершения карьеры можно, в том числе с пенсионными программами. Ещё один инструмент заработает в 2024 году: программа долгосрочных сбережений (ПДС). С ПДС новосибирцы смогут получать софинансирование от государства на сумму до 36 тыс. рублей в год, а также активно управлять пенсионными накоплениями».

Исследование проводилось в октябре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В опросе приняли участие 15 тыс. респондентов старше 18 лет.

Какие блага, по вашему мнению, должны быть доступны обычной семье новосибирских пенсионеров? (Множественный ответ, % от общего числа респондентов.)