Около двух тысяч сельчан Краснозёрского района получили новое качество мобильной сети

Жители сёл Конево и Полойка Новосибирской области получили доступ к современной 4G-сети и качественным голосовым звонкам. МегаФон запустил там новые базовые станции, которые обеспечивают Интернет-соединение на максимальной скорости до 100 Мбит/сек.

Сёла находятся в Краснозёрском районе в получасе езды друг от друга. Чтобы добраться в эти края из Новосибирска требуется около четырёх часов. Оба поселения небольшие, однако имеют многовековую историю. В Конево и Полойке функционируют несколько учреждений здравоохранения и образования. Благодаря появлению инфраструктурных объектов оператора в этих локациях, местные жители наравне с горожанами могут выходить в сеть на комфортных скоростях. Например, педагоги и ученики теперь могут использовать мобильный интернет для образовательных целей.

Телеком-оборудование в этих поселениях поддерживает все стандарты связи и обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. Краснозёрский район славится своими чистейшими озерами, а два из них особенно популярны, поскольку являются лечебными, богатыми дарами природы. Теперь туристам будет проще ориентироваться на местности, выстраивая маршрут в навигаторе. Также можно сразу делиться фотографиями или видео с места событий в соцсетях или мессенджерах.

По данным аналитиков, жители этих двух поселений активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью – в том числе используя технологию VoLTE (Voice over LTE). Абоненты в среднем за месяц прокачивают около 1 ТБ данных. При этом на цифровые звонки приходится больше половины от всего голосового трафика.

«Компания впервые развернула свою инфраструктуру в этих населённых пунктах. Качественная связь сегодня является важным элементом комфортного проживания. Люди хотят без ограничений общаться с близкими, а также получать дополнительные услуги через интернет. Например, обучаться, оформлять документы и другое. Поэтому мы развиваем мобильную сеть в небольших селениях — строим новые базовые станции и модернизируем уже существующую инфраструктуру», – комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.