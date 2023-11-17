Определен лучший банк в кредитовании малого бизнеса

Победителем премии Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации «Лучший банк в кредитовании малого бизнеса» стал ВТБ.

Премия вручена по итогам масштабного исследования рынка кредитования малого бизнеса Frank RG в 2023 году. В ходе исследования изучались клиентский опыт и условия кредитования в 25 российских банках.

В рамках исследования, в частности, проводились интервью с владельцами микро- и малого бизнеса, опросы клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования, а также тайные покупки с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса в 25 российских банках. По итогам был составлен интегральный рейтинг, который возглавил ВТБ.

«Исследование Frank RG – большая и интересная аналитическая работа. Мы будем использовать его результаты для совершенствования кредитных продуктов и обслуживания клиентов. Для нас также важно получить еще одно подтверждение высоких компетенций на рынке кредитования среднего и малого бизнеса. Мы стремимся создавать новые возможности для развития бизнеса наших клиентов в любых экономических условиях», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка.

Кредитный портфель банка сегменте среднего и малого бизнеса по итогам девяти месяцев 2023 года составляет около 2,5 трлн рублей.