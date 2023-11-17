От муки до оборонки и наукоёмких производств: как развивалась промышленность Новосибирска

Новосибирск входит в десятку городов с наибольшим вкладом в экономику России. В этом сюжете — о том, как город в короткие сроки стал мощным центром промышленности.

Новосибирск всегда был одним из крупнейших промышленных центров России. Благодаря уникальному географическому положению — в сердце страны, на перекрёстке путей с севера на юг и с запада на восток, — как и во многих других сферах, в промышленном развитии город тоже буквально перепрыгивал через ступеньку.

Место свободы и возможностей

Большинство старинных сибирских городов, которые были основаны в период первоначального освоения этих территорий, долго совмещали торгово-ярмарочные и земледельческие функции.

Ново-Николаевск миновал этот этап развития. Безвестный посёлок мостостроителей, возникший на пересечении железной дороги с рекой Обью, скоро превратился в быстрорастущий город. Сюда ехали люди, которых манили перспективы, независимость и свобода, открывающиеся на новом месте, люди без больших капиталов, но надеявшиеся сделать их здесь, за пределами сферы влияния, контроля и острой конкуренции с прочно утвердившимися томскими, омскими, красноярскими, алтайскими торгово-предпринимательскими фирмами.

Сразу после образования посёлка мостостроителей у нас появились промышленные железнодорожные и кожевенные мастерские. В 1893 году дворянин Михаил Павлович Чепурнов ходатайствует о месте для первого «механического завода». Успешно работают сухарный завод, завод «Труд» и др. Это был город нового, индустриального, капиталистического типа, который играл очень важную экономическую роль даже не только для города, но и для региона в целом.

Ведущей отраслью была мукомольная. Один за одним строятся мельничные комплексы. К 1905 году в Ново-Николаевске производилось 4/5 всей сибирской муки, он поставлял почти 25 % масла. Вскоре город становится вторым на Оби по грузообороту.

Для того чтобы пробудить Сибирь к новой жизни, нужно было связать её живыми нитями с европейской частью. Это сделала Транссибирская железная дорога, а в 1915 году примыкание к ней дороги с Алтая и Казахстана, что произвело настоящую экономическую революцию региона. Сибирские товары получили широкую популярность во всей стране.

В 1910-х годах в городе появилась огромная масса заводов: кожевенные, пеньковые, мыловаренные и салотопленные, спиртовые, скотобойня с холодильником для хранения мороженного мяса, швейные мастерские и другие предприятия.

Возникнув как связующее звено между огромной сельскохозяйственной окраиной и промышленными центрами страны, Ново-Николаевск к концу второго десятилетия своего существования стал не только транспортно-торговым, но и промышленным городом всероссийского значения. В 1907 году в городе насчитывалось 18 фабрично-заводских предприятий, к 1912 году их число увеличилось в шесть раз, а сумма производства достигла 11 миллионов рублей. В промышленном отношении он обогнал такие старые сибирские города как Барнаул, Тобольск, Томск, Тюмень.

Всё для фронта, всё для Победы

1930-е годы стали новым этапом в истории промышленного строительства и индустриального развития Новосибирска. Начиная с 1926 года, военно-оборонные расходы, с учётом опыта Первой мировой и Гражданской войн, приходилось постоянно наращивать. Параллельно с реконструкцией и индустриализацией началось смещение центров тяжёлой и машиностроительной отраслей индустрии в Сибирь, подальше от границ намечавшейся военной угрозы. С середины двадцатых годов и вплоть до Великой Отечественной войны Новосибирск являлся строительной площадкой для крупного промышленного производства — промышленных дублёров европейской России.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал важнейшим центром оборонной промышленности страны — щитом Родины. Сюда было эвакуировано более 50 предприятий, в нашем городе была изготовлена половина всех истребителей марки «Як», в области выпущена 1/3 боеприпасов всей страны.

Новый рывок

Почти все предприятия, эвакуированные в годы войны, остались в Новосибирске. В послевоенный период в городе заложена мощная база стройиндустрии, позволившая резко увеличить темпы возведения жилья и объектов социально-культурного назначения. В городе реконструированы и расширены действующие заводы и построены новые: Сибэлектротяжмаш, Сиблитмаш, Сибэлектротерм, Экран, завод конденсаторов и другие.

Глобальное развитие промышленных предприятий невозможно без энергетики. Мощностей маленькой дореволюционной электростанции стало не хватать. Были построены ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, после Великой Отечественной войны в городе уже работало четыре ТЭЦ. Но и этого было мало. Город нуждался в дополнительных источниках электроэнергии. В 1950 году началось строительство гидроэлектростанции, о которой мечтали ещё до революции. В сооружении Новосибирской ГЭС принимала участие вся страна. Эта была самая крупная стройка в Сибири, численность рабочих достигала 4 тыс. человек. Благодаря героизму, воле и единому душевному порыву строителей, сооружение удалось построить в немыслимо короткие сроки: в течение трёх лет, с 1957 по 1959 год, были введены в работу все 7 гидроагрегатов. А в 1961 году Государственная комиссия приняла Новосибирскую ГЭС в постоянную эксплуатацию.

А что сегодня

Преодолев «лихие 90-е», новосибирские предприятия, вопреки вздохам скептиков о том, что промышленность региона в глубоком пике, продолжают развиваться. Сегодня в городе работают свыше 200 крупных и средних компаний, а также около 700 малых предприятий.

Кстати, как ни парадоксально, но именно самые сложные времена оказывались для нашего города благоприятной почвой для нового рывка в развитии. Сейчас время тоже непростое. Но это — время возможностей. Например, как рассказал директор по развитию ГК «БЭСТ» — одного из ведущих новосибирских производителей бумажной продукции — Александр Поскотинов, сейчас многие целлюлозно-бумажные комбинаты, которые до 2022 года продавали продукцию за рубеж, поставляют её на внутренний рынок. Это позволило компании БЭСТ серьёзно увеличить объёмы производства. «Если раньше мы перерабатывали около 10 тонн, то после начала СВО буквально за 3–4 месяца мы увеличили оборот до 100 тонн, и сейчас с каждым месяцем оборот продолжает расти», — говорит руководитель компании.

Огромное значение в развитии промышленности Новосибирска принадлежит машиностроительной отрасли. Городская легенда промышленной сферы — «Завод Труд» — и спустя век продолжает участвовать в организации и строительстве новых предприятий, изготавливать изделия для нужд коммунального и транспортного хозяйств города. Мало кто знает о вкладе завода в формирование облика Новосибирска. А ведь многие достопримечательности, ставшие уже символами нашего города, созданы при участии его специалистов. Например, украшение привокзальной площади — фонарные столбы, собранные из фигурных литых элементов, напоминающие уральские сказы о знаменитом каслинском литье, выполнены в литейном цехе завода «Труд». Как и каркасы витражей на станции метро «Речной вокзал». Да и на одном из самых главных символов Новосибирска — часовне во имя святого Николая Чудотворца — установлены титановые кресты, сделанные руками рабочих этого предприятия, известного не только в родном Новосибирске, но и за его пределами.

Авиационный завод имени Чкалова в 1941 году начал производить боевой истребитель Як-7, потом Як-9. А в 1944 году завод работал под девизом — «Полк самолётов в день». Завод проявил себя и в производстве гражданских воздушных судов, и в области освоения космоса. Сегодня гигант авиастроительной отрасли работает в связке с другими новосибирскими предприятиями.

Развитие Новосибирской области неразрывно связано с деятельностью АО «Искитимцемент» — в прошлом Чернореченского цементного завода. За 89 лет работы предприятие произвело более 114 миллионов тонн цемента. Продукция предприятия использовалась при возведении большинства масштабных объектов в регионе.

С 2020 года акционерное общество «Искитимцемент» стабильно функционирует в составе холдинговой компании «Сибирский цемент». Продукция завода поставляется на строительство крупнейших стратегически значимых объектов в регионе. Предприятие обеспечивает высокое качество выпускаемого цемента и экологическую безопасность производства, непрерывно модернизирует оборудование. На промышленной площадке активно ведётся работа по внедрению современных технологий и передовых разработок отраслевых институтов, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции, снижение воздействия на окружающую среду. Всего за период с 2014 по 2023 год инвестиции в развитие производства составили 3,35 млрд руб. с НДС, в том числе на экологические проекты — 1,2 млрд руб. Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования за тот же период составили 5,6 млрд руб. (без НДС).

Сегодня в Новосибирске активно развивается производство пищевых продуктов, компьютеров, электроники и оптики, химических веществ. Город делает ставку и на увеличение наукоёмких производств.

Развитие производства немыслимо и без современных цифровых решений. Их для бизнеса, в том числе и для производственных компаний, предлагает компания «Ростелеком».

Одним из самых востребованных цифровых решений для малых и средних предприятий сегодня является «Видеонаблюдение для бизнеса». Сервис обладает функцией видеоаналитики и умеет самостоятельно обрабатывать изображения с камер. Новая опция, основанная на облачных технологиях, позволяет с помощью специальных устройств контролировать сразу несколько объектов из одного личного кабинета. Эта разработка незаменима, к примеру, для владельцев сетей магазинов или кафе.

Другой популярный сервис — «Виртуальная АТС». Это облачная телефония с возможностью совершать и принимать звонки находясь в любой точке мира, где есть интернет. Согласно исследованиям «Ростелекома», подключение услуги наращивает потенциал увеличения выручки в среднем на 20 %.

Новосибирск — город амбициозных планов, с мощным промышленным потенциалом, который не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди — новые горизонты.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

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· Музей Новосибирска