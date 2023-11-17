Перелёт из Москвы в Новосибирск теперь стоит более 80 тысяч рублей

Перелёт из Москвы в Новосибирск подорожал в несколько раз.

Компания «Аэрофлот» перелёт из Москвы в Новосибирск теперь предоставляет стоимостью в 80 тысяч рублей. На 16 ноября билет в одну сторону обойдётся в 41 558 рублей.

Однако билет на выходные дни текущей недели будет стоить уже ниже — 18 ноября стоимость указана от 26 296 рублей, а 19 ноября — от 15 274 рублей.

В свою очередь, пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» поясняет, что перевозчик при формировании тарифов использует динамическое ценообразование, что является общемировой практикой.

Напомним, что «Аэрофлот» снизил цены на перелеты по России на 35 процентов.