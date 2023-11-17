Под Новосибирском уволился фигурант уголовного дела о растратах в ПАТП Козлов

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о хищениях в Искитимском ПАТП: бывший директор транспортного предприятия Андрей Козлов подозревается в хищении на школьных автобусах полумиллиона рублей.

О том, что 58-летний директор МКП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района» Андрей Козлов попал по следствие, стало известно ещё в конце сентября. Изначально дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ. Согласно его материалам, начальник транспортного цеха выписывал себе премии, которые в 2022 году превысили 1 миллион рублей.

Такие подробности деятельности директора главного искитимского транспортного предприятия вскрылись после того, как межрайонная прокуратура провела проверку в ПАТП, где появились и оперативники УФСБ. Выяснилось, что Андрей Козлов не стеснялся выписывать себе премии размером в ползарплаты.

«Руководитель предприятия в период с января по декабрь 2022 неоднократно издавал приказы о выплате премии самому себе, при этом администрацией Искитимского района решение о его премировании не принимались, не согласовывались. В результате противоправных действий директор предприятия незаконно приобрел в собственность денежные средства в сумме 1 158 515,57 рублей.»,

- рассказал Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

Предприятие «Пассажирские автотранспортные перевозки» в Искитимском районе обслуживает большинство маршрутов, в том числе до дальних деревень. Учредителем ПАТП выступает глава района Юрий Саблин. Также предприятие выигрывает многие госконтракты по перевозкам.

Во время проверок и следствия выяснилось, что Андрей Козлов частично наживался на школьных автомобильных перевозках. Директор предприятия лично курировал это структурное подразделение.

Так, за 12 месяцев 2022 года незаконный доход Андрея Козлова составил более 514 тысяч рублей. Начальник ежемесячно начислял себе оклад в диапазоне от 11 и до 23 тысяч рублей, не забывал и премии выписывать, которые равнялись примерно такой же сумме.

Когда махинации начальника транспортного предприятия вскрылись, дело растрате было квалифицировано, как присвоение в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Корреспондент Сиб.фм хотел узнать позицию самого подозреваемого, который сейчас находится под подпиской о невыезде, однако узнал, что после возбуждения уголовного дела начальник транспортного цеха сразу предпочёл уволиться по собственному желанию.

«Андрей Козлов уволился 14 сентября, сейчас руководителем предприятия является Александр Владимирович Балханаков»,

- сообщили Сиб.фм в ПАТП.

Также редакция отправила запрос в администрацию Искитимского района, чтобы узнать, с какими школами МКП ИР «Пассажирские автотранспортные перевозки» заключало контракты, и насколько качественно выполнялись обязательства компанией.

Кстати, напомним, что 2 года назад именно в Искитимском районе разразился скандал со школьными автобусами: в деревне Лебедёвка даже ученики младших классов шли пешком за знаниями больше 2 километров.