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общество проиcшествия

Под Новосибирском уволился фигурант уголовного дела о растратах в ПАТП Козлов

Фото из архива Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о хищениях в Искитимском ПАТП: бывший директор транспортного предприятия Андрей Козлов подозревается в хищении на школьных автобусах полумиллиона рублей.

О том, что 58-летний директор МКП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района» Андрей Козлов попал по следствие, стало известно ещё в конце сентября. Изначально дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ. Согласно его материалам, начальник транспортного цеха выписывал себе премии, которые в 2022 году превысили 1 миллион рублей.

Такие подробности деятельности директора главного искитимского транспортного предприятия вскрылись после того, как межрайонная прокуратура провела проверку в ПАТП, где появились и оперативники УФСБ. Выяснилось, что Андрей Козлов не стеснялся выписывать себе премии размером в ползарплаты.

«Руководитель предприятия в период с января по декабрь 2022 неоднократно издавал приказы о выплате премии самому себе, при этом администрацией Искитимского района решение о его премировании не принимались, не согласовывались. В результате противоправных действий директор предприятия незаконно приобрел в собственность денежные средства в сумме 1 158 515,57 рублей.»,

- рассказал Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

Предприятие «Пассажирские автотранспортные перевозки» в Искитимском районе обслуживает большинство маршрутов, в том числе до дальних деревень. Учредителем ПАТП выступает глава района Юрий Саблин. Также предприятие выигрывает многие госконтракты по перевозкам.

Во время проверок и следствия выяснилось, что Андрей Козлов частично наживался на школьных автомобильных перевозках. Директор предприятия лично курировал это структурное подразделение.

Фото Под Новосибирском уволился фигурант уголовного дела о растратах в ПАТП Козлов 2

Так, за 12 месяцев 2022 года незаконный доход Андрея Козлова составил более 514 тысяч рублей. Начальник ежемесячно начислял себе оклад в диапазоне от 11 и до 23 тысяч рублей, не забывал и премии выписывать, которые равнялись примерно такой же сумме.

Когда махинации начальника транспортного предприятия вскрылись, дело растрате было квалифицировано, как присвоение в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Корреспондент Сиб.фм хотел узнать позицию самого подозреваемого, который сейчас находится под подпиской о невыезде, однако узнал, что после возбуждения уголовного дела начальник транспортного цеха сразу предпочёл уволиться по собственному желанию.

«Андрей Козлов уволился 14 сентября, сейчас руководителем предприятия является Александр Владимирович Балханаков»,

- сообщили Сиб.фм в ПАТП.

Также редакция отправила запрос в администрацию Искитимского района, чтобы узнать, с какими школами МКП ИР «Пассажирские автотранспортные перевозки» заключало контракты, и насколько качественно выполнялись обязательства компанией.

Кстати, напомним, что 2 года назад именно в Искитимском районе разразился скандал со школьными автобусами: в деревне Лебедёвка даже ученики младших классов шли пешком за знаниями больше 2 километров.

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Елена Отмахова
журналист

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