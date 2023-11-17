Председателем АО «Экран-оптические системы» в Новосибирске стал Сергей Старицын

Председателем АО ЭОС в Новосибирске стал Сергей Старицын

В АО «Экран-оптические системы» утвержден новый состав Совета директора, председателем которого стал Сергей Старицын.

ЭОС — единственный производитель определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве. Завод занимается изготовлением уникальных приборов.

В прошлом году продажи ФЭУ выросли более чем в два раза в сравнении с 2021. А по итогам 2023 увеличились еще на 74%.

Сергей Старицын с 1987 по 2019 проходил службу в органах государственной власти, где занимал руководящие должности, а также он имеет воинское звание генерала-лейтенанта.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, новый председатель займется вопросами модернизации технически сложного производства ЭОСа, а также рассмотрит развитие потенциала предприятия для выпуска наукоемких изделий.

Напомним, что Николай Шипчин стал новой главой Кыштовского района Новосибирской области.