Школьникам могут запретить пользоваться телефонами на уроках

Детям могут запретить использовать телефоны в школах

Как сообщают РИА.Новости, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает пользоваться телефонами во время школьного урока. При этом достать мобильный гаджет можно будет только в экстренных случаях (опасность для жизни или здоровья) и в образовательных целях.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон поможет повысить авторитет учителей и поспособствует живому общению в классе. Он также подчеркнул, что сейчас многие дети страдают зависимостью от гаджетов и испытывают сложность в социальной коммуникации.

Помимо этого, Володин также провел опрос в свое телеграм-канале на эту тему. В нем поучаствовало более 280 тысяч граждан страны, и за принятия закона проголосовало 84%.

Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ уточнил, что школьники смогут пользоваться на уроках телефонами только с разрешения учителя.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в следующем году.